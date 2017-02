Imposto: Carnês de IPTU começam a ser entregues hoje

Da Redação:-

A Prefeitura de Votuporanga começa a distribuição de cerca de 47 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) nesta terça-feira (7/2), por meio dos Correios. A previsão é que até o fim de fevereiro todos os carnês tenham sido entregues.

As pessoas que não receberem até o início de março deverão retirá-los na Prefeitura, por meio da Central de Atendimento. Para facilitar o procedimento, a Prefeitura solicita que seja apresentado também o carnê do ano passado.

Vencimentos

Os vencimentos das primeiras parcelas variam entre os dias 12, 14, 16 e 18 de março, conforme a localização do imóvel. Quem optar pelo pagamento à vista terá 5% de desconto na cota única, porém, também há opção de parcelamento em até dez vezes, dependendo do valor. O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária ou lotérica até o vencimento e após o vencimento é necessário atualizar a segunda via do boleto na Central de Atendimento da Prefeitura.

Isenção

Neste ano, cerca de 4.600 proprietários receberão um comunicado de que não precisarão pagar o IPTU. A isenção beneficia quem possui um único imóvel, estritamente residencial, com valor venal de até R$31.500,00. Este cálculo considera localização, valorização de mercado, características do imóvel, entre outros fatores e é utilizado como base para o IPTU.

Além disso, também são isentos cidadãos com doenças crônicas, portadores de deficiência física permanente, incapacitados de trabalhar, aposentados ou pessoas que recebam pensão por morte que possuem somente um imóvel registrado em seu nome com renda mensal de até um salário mínimo. Para estas situações é necessário requerer o benefício na Central de Atendimento da Prefeitura, comprovando algum dos critérios elencados.

O IPTU é um dos impostos municipais mais importantes para o desenvolvimento da cidade, sendo uma das principais fontes de renda do município. A arrecadação do IPTU gera receita para a Prefeitura investir em serviços de saúde, educação, assistência social e outras áreas. Através desse imposto, há possibilidade de maior crescimento do município e em consequência, a melhoria de vida da população.

Mais informações pelo telefone 3405-9700, ramal 9703, ou pela Central de Atendimento da Prefeitura que atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Paço Municipal – Rua Pará, 3227.

