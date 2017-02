Faleceu no sábado, por volta das 19h25, na Santa Casa de Votuporanga, o senhor José Costa Gomes Gimenez, 67 anos, pedreiro. Natural de Américo de Campos- SP. Deixa sua mãe Maria Mendes Costa e seus filhos: Rogério Berçanette Gimenes e Ricardo Alexandre Gimenes. Teve como último endereço a Rua: João Vitorino, 5235- Residencial Jardim dos Lagos. O seu sepultamento aconteceu no domingo, às 16h, no Cemitério Municipal de Américo de Campos.