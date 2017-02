APTA desenvolve equipamentos para comércio de lambari

Embora esteja longe de ser um peixe nobre, o lambari é muito apreciado como aperitivo. Bem fritinho, é uma iguaria que poucos dispensam. O problema é que, pelo seu tamanho, é um peixe desprezado pelo mercado, pelas dificuldades de se retirar as escamas e as vísceras. Mas, este problema não existe mais: a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) desenvolveu dois equipamentos para retirar as escamas e vísceras de lambaris em poucos minutos, facilitando o processamento para a venda de petiscos. O objetivo é agregar renda aos produtores com a comercialização de lambari frito. Os equipamentos foram desenvolvidos em parceria com a empresa catarinense Branco Máquinas e já estão disponíveis no mercado. O depósito de patente foi realizado.

O pesquisador da APTA, Fábio Sussel, responsável pelo trabalho, explica que a demanda por petiscos de lambari frito é crescente e foi identificada pela APTA. “O lambari é utilizado, principalmente, para o mercado de iscas vivas e pesca esportiva, porém, há um grande potencial de consumo em forma de petiscos. Identificamos essa demanda de mercado e trabalhamos para desenvolver equipamentos para reduzir o tempo de limpeza dos peixes”, afirma o pesquisador que atua na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Pirassununga da APTA.

A descamadeira, um equipamento de aço inox que retira as escamas do peixe, tem capacidade para processar 18 kg a cada seis minutos. Após passar por esse processo, o peixe vai para a evisceradora, usada para cortar a barriga e retirar as vísceras. O equipamento pode processar até 250 kg por dia do peixe. “Isso representa um grande avanço para a consolidação do lambari no mercado de petisco, pois uma pessoa bem treinada consegue limpar manualmente, no máximo, 20 kg por dia”, afirma Sussel.

A facilidade do processo viabiliza o comércio do peixe como petisco, o que agrega renda ao pequeno piscicultor. Para se ter ideia, o preço pago para o produtor pela unidade de lambari para isca viva é de R$ 0,16. Na produção de petisco, esse valor deve chegar a R$ 10, por uma porção de 250 gramas.