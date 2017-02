Ponto de Vista: A.C. de Camargo

O vereador Rodrigo Beleza topou um desafio nada fácil de ser vencido. Fazer com que as agências bancárias respeitem seus clientes e dispensem a eles atendimento de melhor qualidade. O vereador quer que os bancos diminuam o tempo de espera na fila. Existe lei municipal que determina isso, mas cujo cumprimento tem sido ignorado pelos bancos, situação que constrange até seus próprios funcionários, que nada podem fazer. É ordem que vem de cima.

No pé

Rodrigo sabe bem disso e que a legislação tem sido ignorada. Os desrespeitadores do tempo determinado estão sujeitos a multas, mas estas não acontecem porque não há fiscalização ostensiva, como seria o desejável. O vereador, porém, promete pegar no pé dos bancos, fazendo ele mesmo visitas de fiscalização. Vá em diante.

Saudade?

Eu me encontrei semana passada com o ex-vereador Eliezer Casali e lhe perguntei: “Está sentindo falta do exercício do cargo?”. Sua resposta foi direta: “Em princípio não, estou mais tranquilo, me dedicando a atividades particulares, mas isso não significa que eu tenha abandonado definitivamente a atividade política”.

Voltarei

Mais direto impossível. Eliezer continua na direção do PV – Partido Verde e não será surpresa se na próxima eleição seu nome aparecer registrado em lista de candidatos. A que cargo? Isso ele não disse. O tempo é que vai dar a resposta, sem dúvida.

Novidade

Chegou ao conhecimento deste colunista que o atual chefe de gabinete da presidência da Câmara Municipal, Luciano Basi, estaria preparando o lançamento de um jornal diário na cidade, de circulação vespertina e para ser colocado na praça em breve, tendo como principal articulador o vereador Serginho da Farmácia.

Nada consta

Eu conversei sexta-feira passada com o presidente da Câmara, vereador Osmair Ferrari e perguntei se a informação é verdadeira. Osmair disse estar por fora do assunto, mas confirmou que antes da eleição do ano passado essa possibilidade chegou a ser cogitada, mas que no momento nada consta a respeito.

Barbas de molho

O vereador Fábio Marcondes, que presidiu a Câmara de Rio Preto ano passado, está com as barbas de molho. O Ministério Público Eleitoral de Rio Preto está pronto para pedir a cassação de seu mandato ainda nesta semana, acusado que está de prática de crime eleitoral, a compra de votos, mais especificamente.

Situação brava

O promotor que cuida do caso disse ter reunido provas suficientes para tanto e que vai partir firme para cima do vereador, que foi o mais votado na eleição passada naquela cidade. Marcondes é jovem e alimenta sonhos mais altos na política. Poderá ter as asas cortadas antes de alçar novos voos.

Coisa & Tal

Torcedores do CAV começam a semana com ânimos retemperados. Depois de duas derrotas seguidas e presença na zona de rebaixamento, os dois a zero contra o Barretos no sábado passado foram suficientes para elevar o time para a 11ª posição na tábua de classificação. Muito bom.

Entre aspas

Ex-presidente Lula no velório de sua esposa:

– Marisa morreu triste.

HOJE NA HISTÓRIA

No dia 7 de fevereiro de 1827 começava a circular o primeiro jornal de São Paulo, o Farol Paulistano. Em 1945 o jornal O Estado de S. Paulo voltava às mãos dos seus legítimos donos depois de cinco anos de intervenção pela ditadura Vargas. Em 1979 morria em São Paulo o nazista alemão Josef Mengele. Comemora-se hoje o Dia do Gráfico.