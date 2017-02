Unifev promoverá encontro de Gestores e Empreendedores

A Pós-Graduação Unifev, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), promoverá, no dia 21 de fevereiro, o 2º Encontro de Gestores e Empreendedores. O evento, gratuito, acontecerá no Auditório da Cidade Universitária, às 19h30.

Na ocasião, o docente e coordenador de cursos de MBA da FGV, Prof. Dr. André Barcaui, ministrará uma palestra sobre a felicidade no trabalho gerencial.

De acordo com Barcaui, o encontro tem o objetivo de abordar, de forma dinâmica, os desafios do dia a dia, bem como oferecer dicas para uma rotina de trabalho mais feliz e, consequentemente, mais produtiva.

Os interessados em participar devem se inscrever por meio do link: www.unifev.edu.br/encontrodegestores2, até o dia 21 de fevereiro. As vagas são limitadas.

Mais informações podem ser obtidas na secretaria de Pós-Graduação, na Cidade Universitária, ou pelo telefone: (17) 3405-9985.