Rápidas da Região

Pintor morre após sofrer acidente em Ibirá

Um pintor de 45 anos morreu após sofrer um acidente de carro, na tarde de domingo, na avenida Mário de Carvalho Silva, em Ibirá.

Segundo a polícia, Hamilton de Medeiros seguia de carro pela avenida, que liga a cidade ao balneário, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu em outro veículo, em que estava um casal de São José do Rio Preto.

O pintor ficou preso às ferragens e morreu no local. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) socorreu o casal até a Santa Casa de Ibirá. O homem teve ferimentos leves, mas a mulher, de 47 anos, foi transferida para o Hospital de Base de Rio Preto, onde está internada em estado grave.

**

Idoso morre após ser atingido por ‘bicicletada’ na cabeça

Um aposentado de 63 anos morreu após um adolescente de 16 anos lhe atingir com uma bicicleta na cabeça, na noite de sábado, na rua Toshio Watanabe, no bairro São Deocleciano, em São José do Rio Preto, segundo a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, Hélio Pereira dos Santos, estava com sua irmã, de 62 anos, em um bar, quando desconfiou de rapazes encostados em seu carro e pediu para eles saírem de perto do veículo, que estava destrancado.

A irmã disse à polícia que o aposentado apenas conversou com os jovens e que, no momento em que se virou para voltar à mesa, um deles pegou a bicicleta e lhe golpeou a cabeça. O aposentado caiu no chão e os rapazes fugiram, segundo a ocorrência policial.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o idoso teve afundamento de crânio e morreu no local. A Polícia Militar também foi chamada e em buscas pelo bairro encontrou dois rapazes, de 16 e 14 anos, lavando uma bicicleta e desconfiaram, já que a bicicleta estava danificada. Os dois foram levados ao plantão policial, mas um terceiro adolescente, de 16 anos, que ainda não foi encontrado, teria sido o autor do golpe.

As polícias Civil e Científica estiveram no local do crime e o caso será investigado.

**

Casal é baleado dentro de casa pelo ex-marido em Birigui

Um homem de 37 anos atirou contra a ex-mulher e o atual namorado dela neste fim de semana na casa dela, no bairro Pedro Marin Berbel, em Birigui. O crime aconteceu neste domingo.

De acordo com informações da polícia, o suspeito chegou armado na casa e atirou. Dois tiros acertaram um pé e um braço do homem. Já outro disparo atingiu o pulso da mulher.

Eles foram socorridos e encaminhados para um hospital de Birigui e passam bem. O suspeito fugiu em uma motocicleta e até agora não foi encontrado pela polícia.