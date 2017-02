Rio Preto: Cratera ‘engole’ avenida

Por conta das chuvas dos últimos dias, um buraco gigante se formou há mais de uma semana em uma avenida do bairro São Marcos, em São José do Rio Preto. Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2016, o asfalto cedeu no mesmo local e um carro foi praticamente engolido pela cratera.

A avenida é a Floriano André Cabrera e o buraco tem cerca de cinco metros de profundidade. O buraco vem crescendo a cada dia, segundo os moradores e motoristas que passam pelo local. A cratera pode aumentar ainda mais porque tem rachaduras no asfalto próximo ao buraco.

A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Obras, disse que técnicos e engenheiros da secretaria irão vistoriar o local para definir o que será feito para recuperar o asfalto e reparar os danos. A secretaria disse que tão logo os técnicos avaliem o local, será definido o trabalho e o prazo de término das obras.

No ano passado, quem morava ou trabalhava no local sofreu com o mesmo buraco. A poucos metros do local, um motorista tentava desviar de um buraco e caiu em outro. Em outro cruzamento da mesma avenida, a Paulo de Oliveira e Silva, duas pontes cederam.

(Foto: Reprodução/ TV TEM)