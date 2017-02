Rodada do Paulistão tem destaques dos finalistas de 2016

Agora é pra valer! O Paulistão 2017 começou neste final de semana, em seu novo formato com apenas 16 clubes. Dentro das expectativas da maioria dos torcedores. Três grandes – Santos, Corinthians e Palmeiras- venceram, mas não foi tão fácil. Só mesmo para o bicampeão Peixe que passeou na Vila Belmiro em cima do Linense.

O Corinthians ganhou com um pênalti polêmico e o Palmeiras só fez um golzinho em cima do Botafogo. O Audax, vice-campeão do ano passado, não deu chances para o São Paulo somar elogios ao técnico Rogério Ceni. Os times do Interior vão dar trabalho, como a Ponte Preta e o Mirassol que começaram vencendo bem em casa.

Na Seleção da Rodada, destaque maior para o Santos e o Audax. Além das indicações de jogadores de outros clubes que foram bem nesta primeira rodada.

Confira a Seleção da 1.ª Rodada do PAULISTÃO:

Goleiro: Fernando Prass (Palmeiras)

Recuperou a vaga ocupada por Jaílson com maestria no Campeonato Brasileiro e logo mostrou porque veste a camisa 1. Foi exigido algumas vezes pelo ataque do Botafogo e segurou o resultado para o Palmeiras.

Lateral direito: Marquinho (Audax)

No esquema tiki-taka de Fernando Diniz, Marquinho exerce uma posição interessante, bem aberto pela direita. É ele o jogador que mais corre no time, por ter a responsabilidade de marcar e também apoiar no ataque. Foi justamente em uma de suas subidas que saiu o primeiro gol do clube de Osasco na vitória sobre o São Paulo. Após bobeira da defesa tricolor, ele acertou um belo arremate, sem chances de defesa para Sidão.

Zagueiro: Pablo (Corinthians)

Nem parecia que estava estreando com a camisa do Corinthians. No último sábado, fez sua primeira partida e foi um dos melhores jogadores em campo. Veloz, tem boa impulsão e ganhou praticamente todas pelo alto. Além disso, evitou um gol de Ricardo Bueno ao tirar rebote dado por Cássio.

Zagueiro: Jeci (Novorizontino)

Como atuava em casa, em Novo Horizonte, o seu time se viu obrigado a atuar mais na frente, em busca do gol, sempre tomando a atitude agressiva. Mas acabou, naturalmente, sofrendo perigosos contra-ataques. Foi quando Jeci apareceu bem e mostrou que poderá ser um dos destaques do time na competição.

Lateral-esquerdo: Paulinho (Santo André)

Foi bem demais no empate do Ramalhão contra o Ituano, um jogo equilibrado e que terminou empatado por 1 a 1. Mas Paulinho se destacou não só pela boa marcação, mas principalmente por sua desenvoltura em puxar seu time ao ataque quando descia pelo lado esquerdo.

Volante: Tchê Tchê (Palmeiras)

Chegou sem status de craque antes do último Brasileirão, levantou o caneco e começou a temporada 2017 salvando o Verdão em jogo bastante complicado na estreia no Paulista. Marcou o único gol da partida em belo lance individual chute de fora da área.

Volante: Renato (Santos)

É o famoso ‘craque invisível’. Ele jogou livre no meio campo, aproveitando que havia mais cuidados em cima de Lucas Lima, e não desperdiçou a chance de atuar com a bola nos pés. Ele foi o ‘cabeça pensante’ e todas as jogadas do seu time, invariavelmente, passaram pelos seus pés. Uma grande jogador e destaque na goleada sobre o Linense, por 6 a 2.

Meia: Xuxa (Mirassol)

Tem alguns jogadores que parecem ter nascido para determinados clubes. É o caso de Xuxa e sua ligação interminável com o Mirassol. Sempre foi bem em todas as vezes que passou por lá. Ano passado levou o time ao acesso pelo Paulista A2 e agora comanda o time no Paulistão. Ele foi o mais inteligente em campo na vitória sobre o Red Bull, por 2 a 0.

Meia: Pedro Carmona (Audax)

Autor de dois gols na vitória do Audax por 4 a 2 sobre o São Paulo, o experiente meia, com passagens por clubes importantes, provou que ainda tem muito futebol para mostrar. Foi o motorzinho do meio-campo de seu time, fazendo a ligação da defesa para o ataque. Mais do que isso, mostrou bastante calma e chamou a responsabilidade para cobrar o pênalti que decretou o trunfo sobre o Tricolor em Barueri.

Atacante: Rodrigão (Santos)

Com a dura missão de substituir Ricardo Oliveira, o caneleiro fez o que se pede de um centroavante: gols. Fez em dose dupla e abriu o caminho para o Peixe buscar o tricampeonato paulista (que não vale nada para quem perde…).

Atacante: Lucca (Ponte Preta)

Um dos principais reforços da Macaca para a temporada 2017 e foi peça determinante para o time campineiro conquistar a primeira vitória no Paulistão. Teve um primeiro tempo apagado, foi vaiado em alguns momentos, mas deu o passe para o gol de empate de William Pottker. Deu a volta por cima na segunda etapa e deixou o campo com uma assistência e um gol.

Técnico: Fernando Diniz (Audax)

Ele continua destemperado, xingando seus jogadores, chutando copo d’água, mas sempre cobrando o maior empenho de seu time. Para variar ele foi expulso por reclamações à arbitragem.

Mas em campo, o Audax foi muito bem envolvendo o São Paulo, do estreante Rogério Ceni, que se mostrou confusão no sistema de marcação com seus três zagueiros desprotegidos. Grande vitória do Audax sobre o Tricolor por 4 a 2.

A rodada também teve outras estreias de técnicos. Eduardo Baptista, do Palmeiras, e Fábio Carille, do Corinthians, venceram por 1 a 0. O Verdão mostrou mais potencial do que o Timão. Em Campinas, Felipe Moreira foi bem na Ponte Preta, montando o time muito bem e depois mexendo melhor ainda. Tem potencial e vai melhorar. Bom começo também para Júnior Rocha, do Novorizontino, ex-Luverdense.