50 Tons tem pré-estreia à meia noite de hoje

Mariana Biork:-

Para os “apressadinhos” que não veem a hora de acompanhar, mais uma vez, as histórias eróticas do casal Christian Grey e Anastasia Steele, personagens do filme Cinquenta Tons Mais Escuros, o Cine Votuporanga fará parte da pré-estreia mundial do filme e o exibirá no primeiro minuto desta quinta-feira, 9.

Os ingressos já podem ser adquiridos no próprio cinema. A entrada inteira custa R$ 20,00 e a meia R$10,00 (cabe lembrar que pra comprar meia tem de comprovar o benefício na bilheteria). O Cine Votuporanga ainda está com uma promoção para aqueles que desejam reunir os amigos para assistir ao filme. Ao comprar 20 ingressos, o 21º sai “na faixa”.

Dirigido por James Foley (House of Cards), o longa é a adaptação do segundo livro da trilogia da escritora britânica Erika Leonard James. O terceiro, Cinquenta Tons de Liberdade, também já foi rodado e tem estreia programada para fevereiro de 2018.

Com um elenco de peso composto por nomes de peso, o longa mostrará Christian Grey (Jamie Dornan) lutando contra seus demônios internos, enquanto Anastasia (Dakota Johnson) precisará controlar a raiva e o ciúme das mulheres que vieram antes dela. Na trama, Anastasia começa a ficar incomodada com os hábitos estranhos do namorado. Por isso, ela coloca um ponto final no relacionamento e decide focar em sua carreira profissional. No entanto, o desejo da jovem acaba falando mais alto, e ela volta a participar dos jogos sexuais propostos por Grey.

A historia será apimentada com a aparição de novas personagens, como Elena Lincoln, interpretada por Kim Basinger, ex amante de Grey que o introduziu ao universo do sadomasoquismo. Outras novidades são Bella Heathcote, que faz Leila, também ex-amante de Grey, e Eric Johnson, no papel de Jack Hyde, novo chefe de Anastasia, que se apaixona pela jovem e vira rival do empresário. O segundo longa também faz referência ao passado do empresário, mostrando como ele foi iniciado no sadomasoquismo, ainda na adolescência.

Com altas expectativas por parte dos produtores e dos fãs, a continuação de “Cinquenta Tons de Cinza”, longa que foi um verdadeiro sucesso de bilheteria em 2015, espera arrecadar cerca de US$ 40 milhões apenas na abertura.

O primeiro capítulo da franquia garantiu lucro de R$ 1,5 bilhão em bilheteria global, sendo R$ 69 milhões só no Brasil. Trata-se da produção cinematográfica feita para maiores de 16 anos mais rentável do estúdio Universal, responsável por franquias como “Jurassic Park”, “A Múmia” e “Velozes e Furiosos”.

O sucesso do longa repetiu a explosão da obra nas livrarias, que apontou mais de 100 mil exemplares vendidos apenas em uma semana. No Brasil, foram comercializadas 6 milhões de unidades da obra em quatro anos.

Niall Leonard, marido da escritora inglesa, é o responsável pelo roteiro de Cinquenta Tons Mais Escuros, rodado no Canadá e na França. O primeiro longa da franquia teve roteiro de Kelly Marcel e direção de Sam Taylor-Johnson. Elas foram afastadas da sequência por conta de desentendimentos com a escritora britânica durante as gravações do filme.

Livro

Por conta da animação provocada pelo filme, a editora Intrínseca resolveu relançar o “Cinquenta Tons Mais Escuros” com materiais extras. Na nova edição, além do texto original, os leitores terão acesso ao conteúdo escrito e fotográfico dos bastidores da produção cinematográfica.

Nelas pode-se verificar os cenários do novo longa, além de uma breve explicação sobre as escolhas dos objetos em cena. O livro pode ser encontrado nas livrarias de todo o país.

Programação Cine Votuporanga

9 de fevereiro – 00h01 – Lançamento Mundial de Cinquenta Tons Mais Escuros

Diariamente às 19h30 e 21h30. Aos sábado e domingos 17h, 19h30 e 21h30.

Mais informações: (17) 3423-4740 – (17) 99623-2403 – (17) 98112-9931