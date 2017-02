Asfalto: Moradores reclamam do excesso de buracos

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Durante períodos chuvosos, reclamações por conta do estado em que fica o asfalto são predominantes. Proprietários de casas próximas a um supermercado na Chácara Aviação procuraram o Diário para reclamar dos buracos que oferecem riscos para motoristas e pedestres.

A situação das ruas João Gianezi e Vitório Albarello foi parar em grupos de discussões no Facebook, acompanhadas de comentários acalorados a respeito. “Chega ser vergonhoso chamar isso de rua, onde toda noite um carro cai nesses buracos enormes”. Em outra postagem, a internauta disparou: “Olha o tamanho do buraco que está aberto na esquina do velório municipal. Eu saindo do estacionamento do mesmo virei e não vi, já que no momento estava chovendo”.

O Diário procurou a Secretaria de Obras, que informou por meio de nota que “trabalha diariamente para resolver os problemas de buracos pela cidade, e que prioriza os locais onde há maior necessidade e urgência”.

Segundo a pasta, “a operação tapa-buraco começou no início do ano, porém, as frequentes chuvas prejudicaram o andamento dos trabalhos, que já foram retomados. A ação acontece permanentemente e é estendida por todos os bairros da cidade”.

Nos últimos dias o serviço percorreu ruas do 5º Distrito e do bairro Vila Nova, entre elas a João Gianezi, citada pela reportagem. Inclusive, a Saev Ambiental informou o buraco daquela rua era resultado da falta de tampa de emissário de esgoto, que já foi providenciada, segundo nota da Prefeitura.

Com relação à rua Mariano Lima Braga (a próxima ao supermercado), a previsão de execução do serviço é até a próxima semana.

Fotos: Maíra Petruz

LEG: Reportagem constata que buracos são enormes