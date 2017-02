Bastidores

Antonio Carlos de Camargo:-

Ponto de vista

Ficção: No filme Robocop, de 1987, os policiais de Detroit entram em greve e a paralisação de suas atividades estimula os criminosos a irem às ruas para praticar livremente toda sorte de assaltos, roubos, estupros, saques e arrastões, levando pânico à população. Realidade: No Espírito Santo, nos últimos dias, policiais não entraram propriamente em greve, mas paralisaram suas atividades sob a alegação de que ficaram impedidos de irem às ruas porque as portas dos quartéis estavam bloqueadas por populares, na verdade seus próprios parentes. As cenas vistas em Vitória, capital do Estado e em outras cidades interioranas, se assemelham muito com as observadas no filme de 1987. A vida imitando a arte.

Omissão

Este é o retrato vivo, ou melhor, o filme nu e cru que se observa em várias partes do país, como aconteceu pouco antes nos presídios do Rio Grande do Norte e, em proporções menores, mas nem por isso menos tensas, nos grandes e médios centros do Brasil. Sem dúvida, frutos da omissão e da indiferença de nossas autoridades.

Falta prevenção

Os fatos observados tanto no Rio Grande do Norte como no Espírito Santo e no cotidiano de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, demonstram claramente que não existe um trabalho de inteligência eficiente para detectar os acontecimentos com antecedência e tomar medidas preventivas eficazes.

Aparência

Em cidades do porte de Votuporanga, Rio Preto, a situação demonstra estar sob controle, mas isso não significa, infelizmente, que estamos isentos de situações como essas. É preciso o máximo de atenção, porque o perigo sempre ronda por aí.

Grana

O prefeito João Dado cumpriu uma série de compromissos em Brasília neste começo de semana, visitando ministérios e outros órgãos de governo e com uma missão bem definida, a de liberar recursos a que a cidade tem direito oriundos de emendas parlamentares.

Conhecimento

Se há uma coisa que o prefeito conhece muito bem são os corredores do poder na capital federal, depois de ter permanecido por lá por anos como deputado federal. Dado sabe muito mais do que qualquer outro prefeito que já passou pelo comando da cidade, em que portas bater e quem procurar. Foi esperançoso e volta otimista. Que tudo dê certo.

Coisa & Tal

O tempo esquentou segunda-feira na Câmara Municipal. É começo de mandato e os vereadores querem mostrar serviço, dai porque os bate-bocas não costumam ser evitados. Faz parte da vida parlamentar. Há aqueles, entretanto, que costumam só acompanhar os entreveros, não abrem a boca.

Entre aspas

Da assessoria de imprensa do Ministério da Justiça sobre o afastamento de Alexandre de Moraes do cargo depois de indicado para o STF:

– A intenção é não misturar temas do Ministério com as questões relativas à sua indicação.

Hoje na história

No dia 8 de fevereiro de 1818 Dom João VI era aclamado rei de Portugal, do Brasil e de Algarves. Em 1828 nascia o escritor Júlio Verne que, em suas obras previu a existência de submarinos e naves espaciais. Em 1965 morria o poeta Augusto Frederico Schimidit. Em 1985 era lançado da Guiana Francesa o Brasilsat, primeiro satélite de comunicações brasileiro. Comemora-se hoje o Dia do Magistério do Exército.