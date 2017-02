Borja está de malas prontas para o Brasil

O próprio Miguel Ángel Borja se vê como futuro jogador do Palmeiras. Nesta terça-feira, em entrevista concedida ao jornal “O Estado de S.Paulo”, o atacante admite a proximidade de um desfecho positivo para o atual campeão nacional na negociação com o Atlético Nacional-COL. Até a família do atleta prepara a mudança para o Brasil.

“Sim [a família apoia a transferência]. Eles já têm as malas prontas. Todos gostam do Brasil e se interessam em mudar de país”, declarou o camisa 9 do campeão da Libertadores de 2016 ao jornal.

“Minha família está com a mente no Brasil. Vamos ver o que pode acontecer. Vivo com a minha mulher e tenho dois filhos. Eles gostam muito do Brasil”, acrescentou o jogador, que treinou separadamente dos companheiros por conta da negociação em andamento.

Ainda para a mesma publicação, Borja prevê um desfecho rápido para negociação. O atacante imagina uma definição do futuro para os próximos dois dias e conta com o lobby de dois conhecidos para vestir a camisa palmeirense: Alejandro Guerra e Yerry Mina, jogadores do clube brasileiro;

“Falei com ele [Guerra] sobre o Palmeiras. Converso também com o Mina, nós trocamos mensagens. Ele me falou muito bem do clube e do país, está muito contente em jogar no Brasil. Os dois estão felizes com a equipe”, comentou o atacante.

Borja se mostra propenso a aceitar a mudança para o futebol brasileiro e aguarda a definição da negociação entre Palmeiras e Atlético Nacional-COL.

Os dois clubes mantêm conversas e avançaram para um acordo depois de os colombianos aceitarem negociar o jogador de 23 anos por um valor abaixo dos 20 milhões de dólares exigidos na primeira consulta.