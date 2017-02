Câmara: “Galinha não pode, pombo pode?”, indaga vereador

MAÍRA PETRUZ:-

Mais uma vez, a proliferação de escorpiões retornou à tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga. O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, que anteriormente havia defendido a criação de galinhas para auxiliar no combate destes aracnídeos, voltou a citar o assunto na tribuna.

No início de sua fala, o vereador relatou o agravo da proliferação durante o verão, já que, segundo Meidão, nessa época o escorpião pode gerar até 25 filhotes, e que a incidência desses animais tem crescido assustadoramente nos últimos meses.

Em um comparativo com a questão da limpeza pública e a liberação para moradores criarem galinhas no perímetro urbano, o vereador citou o caso dos pombos, que também geram transtorno aos munícipes e, conforme ele afirmou, não recebem a mesma atenção da secretaria.

“A prefeitura de Votuporanga fez um folheto com a participação do Secez a respeito dos pombos. Os pombos em Votuporanga também estão trazendo dificuldade para os moradores. Em Rio Preto houve um trabalho no sentido de eliminar os pombos. Nós temos um trabalho para criar-se galinha em pequenas quantidades em cada casa, porque a galinha come o escorpião. Não pode criar galinha, mas pode ter pombo”, reclamou Meidão.

Ele criticou o fato de que o poder executivo tenha “gastado dinheiro em publicidade”, mas até o momento não tomou providências a respeito destes animais. “Se não pode galinha, não pode pombo”, disse.

Folhas

Outra reclamação do vereador foi referente à denúncia de um munícipe, que afirmou ter sido intimidado devido às folhas de um pé de abacate que caem em sua residência e que, segundo consta na autuação, já podem ser foco para a proliferação da leishmaniose.

Ao mesmo tempo, o vereador mostrou no telão do plenário fotos de uma praça com um amontoado de folhas na sarjeta, segundo o morador, o local fica a poucos minutos de sua residência. “Não pode ter folha no quintal dele, mas a rua está cheia de folha. A prefeitura de Votuporanga quer notificar a pessoa para cumprir a lei, mas ela não cumpre. Eu gostaria que a prefeitura limpasse as suas áreas e tomasse providências a respeito dessas irregularidades”, pediu Meidão.

LEG: Vereador reclamou do aumento no número de pombos e voltou a criticar a postura da prefeitura quanto à proibição de criar galinhas

MAÍRA PETRUZ