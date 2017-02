CAV assina por empréstimo com goleiro

Além do time catarinense, o atleta defendeu também as cores do Remo, onde estava vinculado

Depois de constantes falhas do goleiro Gatti na meta do Votuporanguense, a diretoria do CAV não mediu esforços e resolveu contratar mais um goleiro para a sequência da Série A2 do Campeonato Paulista. Sendo assim, o arqueiro Vitor, 24 anos, vem emprestado pelo Avaí-SC até o final do campeonato.

Além do time catarinense, o atleta defendeu também as cores do Remo, onde estava vinculado desde 2012. Vitor chega para brigar pela posição com Gatti, que foi titular nas três primeiras rodadas, e com Paulo Roberto.

Paz

A vitória de 2 a 0 sobre o Barretos, no último sábado, trouxe uma semana de paz ao time comandado pelo técnico Ito Roque. Com os três pontos, o Alvinegro deixou a rabeira da classificação e subiu para o 11º lugar. Na sequência da competição no próximo domingo, às 10 horas, a equipe de Votuporanga joga contra o Juventus, na Rua Javari, em São Paulo.

Como não haverá rodada no meio de semana será importante para o treinador votuporanguense aprimorar e treinar e corrigir erros do time no triunfo frente ao Barretos. “Sabíamos que irmos encarar pela frente um adversário difícil como é toda a competição. O mais importante, foi que conseguimos um excelente resultado”, disse Roque.