Como ter um jardim pequeno em casa?

Um jardim é muito mais do que ter uma simples área verde em casa; Veja dicas valiosas para montar o seu

Ter um jardim pequeno pode ser a solução para quem busca ter um cantinho verde em sua casa, mas não tem muito espaço disponível e não quer gastar muito tempo e dinheiro com manutenção.

Jardim pequeno na área externa

Para casas que possuem uma área externa pequena, um jardim trará vida ao ambiente, tornando o espaço mais agradável e relaxante. Além disso, cuidar de um jardim e estar em contato com a natureza podem ser atividades ótimas para aliviar o estresse do dia a dia.

Para começar, você deve procurar um bom lugar para fazer seu jardim. É essencial fazer a escolha das plantas de acordo com o local em que elas serão plantadas. Se o local que você escolheu tem muita incidência de luz solar o dia inteiro, procure plantas que se adaptem bem ou sejam apropriadas para esse tipo de ambiente.

O mesmo deve ser analisado quanto ao clima de sua região, para que você possa prolongar a vida de suas plantas e manter o jardim bonito por um período maior, além de facilitar com que você saiba em quais períodos as plantas do seu jardim irão necessitar de uma atenção especial na hora da manutenção.

Se você quer fazer seu jardim em uma área que possui revestimento ou quer que as plantas fiquem em vasos, uma ótima dica é combinar diferentes alturas e tamanhos de vasos e de plantas para criar uma assimetria que torne o jardim visualmente mais interessante.

Além disso, você também tem a opção do jardim vertical, que economiza espaço e, em alguns casos, ainda ajuda no conforto térmico. Você também pode aproveitar seu jardim vertical para fazer uma pequena horta, as possibilidades de utilização são grandes, basta ter criatividade.

Jardim pequeno na área interna

Para levar um pedacinho da natureza para dentro de casa, é preciso que você escolha com atenção as plantas que sejam ideais para esse tipo de ambiente. Por estar dentro de casa, a planta pode não receber a quantidade ideal de luz solar diária e isso ocasiona fungos e outros problemas em seu jardim. Além disso, é necessário ter atenção redobrada para não esquecer de regar as plantas.

Caso você não tenha muito tempo para fazer a manutenção da planta, procure espécies que possam passar um tempo maior sem precisarem ser regadas e que necessitem de baixa manutenção, como os cactos, suculentas e rosas-do-deserto.

Vale lembrar que algumas espécies de plantas possuem peculiaridades na hora de serem regadas, ou não se adaptam bem em ambientes com ar-condicionado, como em escritórios, então procure conhecer um pouco sobre as espécies que irá escolher antes de montar o jardim.

Minijardins, terrários abertos e fechados, floresta encapsulada

Outra técnica que vem a cada dia ganhando mais espaço na decoração interna, são os minijardins, como terrários abertos ou fechados. Além de serem muito bonitos, os terrários necessitam de baixa manutenção, o que os torna ótimos para quem possui uma rotina atribulada.

Para seu terrário, busque espécies de plantas que possuam necessidades similares e se sua casa não possui muita incidência de luz solar, procure as plantas que se adaptem bem a meia sombra, além disso, o terrário não pode estar exposto diretamente a luz do sol, pois pode acabar esquentando muito internamente, causando problemas as plantas. O ideal é que o terrário receba uma iluminação indireta.