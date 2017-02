Corinthians defende tabu contra Caldense 

Caldense e Corinthians enfrentam-se nesta quarta-feira, às 21h45, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, na região sul de Minas Gerais, pela primeira rodada da primeira fase da Copa do Brasil.

No ultimo sábado (4/2), o Timão, do técnico Fábio Carille, estreou no Paulistão vencendo o São Bento por 1 a 0, em Sorocaba. Já a Veterana, do técnico Thiago Oliveira, após a derrota para a URT por 1 a 0 fora de casa, na estreia do Campeonato Mineiro, se reabilitou vencendo, também no ultimo sábado, o Villa Nova, de Nova Lima, por 1 a 0, em Poços de Caldas, em partida valida pela segunda rodada competição mineira.

Este será o primeiro confronto oficial entre as duas equipes. Na história, o Corinthians jamais perdeu para a Veterana. Foram realizadas oito partidas amistosas entre eles, desde o primeiro confronto realizado no dia em 18 de junho de 1950, com vitória corintiana por 3 a 1, em Poços de Caldas. Até aqui, são cinco vitórias do Timão e três empates. O Alvinegro do Povão marcou 17 gols contra sete da Caldense.

As duas equipes voltam a se enfrentar após 19 anos. No ultimo encontro, em 18 de janeiro de 1998, com dois gols de Edílson Capetinha, um de Lênin e outro de Fernando Diniz (hoje, técnico do Osasco Audax), o Corinthians venceu a Caldense por 4 a 1, em Serra Negra, interior de São Paulo. Gerson fez o gol da Veterana.