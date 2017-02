Dicas de como evitar atrasos na obra

Preparamos um resumo com dicas infalíveis para evitar todo e qualquer tipo de atraso na entrega da obra de sua residência

Fazer uma obra, uma reforma ou até mesmo uma simples pintura de alguns cômodos da casa é quase sempre sinônimo de problema.

Por isso, na hora de fazer o planejamento diversos fatores devem ser levados em consideração, como: a definição do projeto, a determinação do orçamento, os materiais utilizados, a mão de obra contratada e os prazos de entrega.

Realizar um bom planejamento nada mais é do que criar um roteiro a ser seguido, e é preciso prestar especial atenção aos prazos da sua obra. Mas como determiná-los? Como é possível estimar a data para que a obra seja entregue? Veja algumas dicas:

1 – Defina o projeto e o orçamento

A primeira dica para uma obra bem planejada e que não tenha muitos atrasos, é ter um projeto bem definido e detalhado feito por um profissional qualificado, além disso, seguir corretamente os prazos estipulados para cada uma das etapas da construção do projeto será um dos principais elementos para evitar atrasos.

Esse cronograma deve ser definido com a construtora ou com o responsável técnico por sua obra (engenheiro ou arquiteto), onde serão estimados os prazos para o cumprimento das etapas como fundação e etc.

Com a planta em mãos e o planejamento traçado, você terá a facilidade de se organizar financeiramente e poderá identificar facilmente os serviços que irão exigir mais funcionários para a sua realização e em quais períodos serão essenciais que você esteja presente na obra, além do acompanhamento normal, para dar sua opinião definitiva em alguma etapa, como na parte de acabamento.

Por isso, defina previamente a parte de acabamento da obra, isso poderá reduzir bastante os atrasos na obra, tendo em vista que quando isso não é feito, pode acarretar atrasos também na entrega dos materiais.

Acabamentos diferentes possuem tempos distintos para execução e em alguns casos, só pode ser executado por profissionais especializados na atividade, o que pode causar atrasos de semanas na obra e isso poderá afetar o valor final gasto durante a construção (um exemplo são os pisos vinílicos e os pisos laminados que exigem a contratação de um profissional com cursos ou boa experiência na instalação desses materiais).

Além disso, feito o planejamento, você poderá definir o custo da obra de acordo com as necessidades já previstas.

Assim, será possível calcular o que vale mais a pena para você, por exemplo: Uma maior quantidade de pedreiros e mestres de obra fará com que o custo aumente, mas a data de entrega do serviço será mais rápida. Ou uma equipe menor que deixa o processo um pouco mais lento, mas é mais simples de gerenciar diminuindo o tempo parado da equipe.

Lembre-se também de considerar o custo dos materiais na hora de definir o orçamento. Tudo isso irá ajudar você a ter uma visão mais abrangente do quanto irá gastar durante a obra.

2 – Tenha reservas financeiras

Mesmo com o orçamento estipulado e o cronograma planejado, tenha uma reserva financeira, afinal atrasar a obra por não ter dinheiro suficiente pode fazer com que o cronograma não saia como planejado, e isso pode causar pausas em momentos decisivos da obra, como na concretagem ou parar sem ter feito a cobertura da sua residência.

Isso pode parecer menos prejudicial do que realmente é, porém, por exemplo, quando a obra para após as fôrmas da construção serem colocadas e sem ter sido realizada a concretagem, os ferros ficam expostos e com o tempo sofrem ação das mudanças climáticas e vão enferrujar, isso pode prejudicar a resistência da estrutura e até a continuidade da obra.

Além disso, outros materiais quando mal armazenados (ou armazenados por tempo demais) podem deteriorar, como é o caso do cimento que tem em média validade de 90 dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem. Por isso, mantenha uma reserva prevendo os próximos meses.

3 – Considere o tempo de montagem do canteiro

Um erro muito comum é esquecer-se de considerar o tempo gasto para preparação do terreno e montagem do canteiro de obras.

Certifique-se de quantos dias serão necessários para que os pedreiros organizem o local e comecem os trabalhos. Deixar de lado a preparação do terreno pode atrasar em alguns dias a entrega da obra.

4 – Contrate mão de obra especializada

Caso você não seja um profissional habilitado é imprescindível a contratação de um Engenheiro ou Arquiteto com experiência em construção e gerenciamento de obras.

A primeira vista uma obra pode parecer simples de gerenciar ou de fazer sozinho, mas ao ignorar a necessidade de um profissional habilitado você pode ter sua obra parada pelos órgãos fiscalizadores (prefeituras, conselhos de arquitetura ou de engenharia).

O profissional contratado será fundamental para o andamento da obra, portanto, procure referências e entreviste todos os candidatos calmamente e firme um contrato para evitar problemas.

Lembre-se que a mão de obra contratada para a realização da construção, como pedreiros, pintores ou mestres de obra, também são indispensáveis para a qualidade do serviço e o cumprimento dos prazos.

Pedreiros e mestres de obra que não trabalham de acordo com o combinado ou planejado interferem diretamente no prazo de entrega. Portanto, vale a pena gastar um pouco de seu tempo e dedicar-se ao máximo no momento da contratação.

5 – Certifique-se da entrega de materiais

A falta de materiais ou ferramentas são uns dos principais responsáveis por atrasos em obras. Por isso, procure empresas que possuam centros de distribuição próximos à obra, que cumpram com o planejamento estipulado e que sejam de confiança.

Imagine um pintor indo na sua obra para pintar a parede do seu quarto e quando ele chega não tem tinta, ou lixa. Com certeza isso gerará um desperdício de tempo (e aumento de custo), por isso ter os materiais necessários para que todos consigam executar seus serviços é um dos passos mais importantes na obra.

Porém, a frequência de entregas dos fornecedores tem que ser no tempo correto, para que não ocorra um acúmulo desnecessário de materiais, pois isso também poderá causar problemas e atrasos no canteiro de obras, (além de riscos de roubos ou desperdício de material).

6 – Visite a obra

O ideal seria dispor de um tempo para fazer visitas na obra junto com o profissional responsável. Este é um bom momento para verificar como anda o cronograma da obra, e certificar que todos estão trabalhando para sua finalização.

Ao visitar a obra além de garantir que ela está realmente andando, lhe dará uma sensação de felicidade ao ver que todo seu esforço está se realizando.