Euclides da Cunha: Caminhoneiro morre em acidente na SP-320

Após colidir com um Citröen, o Mercedes Benz chocou-se contra um barranco; Lourival Torres da Silva, 52 anos, foi arremessado da cabine e faleceu no local

Fernanda Ribeiro Ishikawa

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas, após um acidente no quilômetro 524 + 800 metros da Rodovia Euclides da Cunha, por volta das 16h de ontem. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a colisão lateral envolveu um caminhão Mercedes Benz, com placas de Votuporanga, e um Citröen de Campinas.

O acidente ocorreu sentido Valentim Gentil-Votuporanga. Após a batida, o carro capotou e o outro veículo chocou-se contra o barranco. O motorista do caminhão, Lourival Torres da Silva, 52 anos, foi arremessado da cabine e morreu no local.

As duas outras vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU, e encaminhadas à Santa Casa de Votuporanga e, de conforme o boletim informativo enviado às 18h12, J. Y. T, de 57 anos, e J. A. G. de 72 anos, deram entrada no hospital respectivamente às 17h08 e 17h30. Até o fechamento desta edição, os pacientes encontravam-se passando por atendimento e no momento o estado de saúde deles era considerado estável.

Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre velório e enterro de Lourival.

Foto: Votunews