Fazenda: Ex-ministro confia na recuperação da economia

Afirmação é do secretário municipal do Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, após encontro com Maílson da Nóbrega

Da Redação

O presidente do diretório do PSD – Partido Social Democrático, em Votuporanga, Rolandinho Nogueira, participou de um encontro com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, na noite de segunda-feira, na capital paulista. Na pauta, o desafio dos novos prefeitos para superar as dificuldades financeiras nas administrações públicas municipais. Segundo Nogueira, que é o coordenador regional do partido, “o público-alvo deste encontro foram os prefeitos e vice-prefeitos eleitos pelo PSD em 2016, justamente com o objetivo de auxiliar estes novos gestores, que assumiram os cargos no dia 1º de janeiro e que encontraram seus municípios mergulhados em grandes dificuldades financeiras”, informou.

O ex-ministro falou para um auditório lotado, onde, além dos prefeito estiveram presentes também as principais lideranças estaduais e nacionais do partido, e foi aberto pelo presidente licenciado do partido e do Conselho Superior de Orientação do Espaço Democrático, ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os cerca de 31 prefeitos e 17 vice-prefeitos que participaram do encontro foram representados no dispositivo de autoridades por Celeide Aparecida Floriano, chefe do Executivo de Indiana, pequena cidade do interior paulista, próxima a Presidente Prudente.

Rolandinho Nogueira, que também é secretário municipal do Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, disse que, “apesar de tudo, o ex-ministro apresentou um quadro otimista, revelando sua crença de que a economia brasileira deve começar a se recuperar já neste primeiro trimestre de 2017, muito embora o país ainda enfrentará problemas ao longo dos próximos anos, acarretando em grandes dificuldades para as prefeituras, que precisarão recorrer a muita criatividade e austeridade para manter as contas em dia e atender às crescentes pressões da população por mais e melhores serviços públicos”, destaca.