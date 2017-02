Hospital de Câncer de Barretos: Biblioteca Municipal recebe livro com histórias de superação

A Biblioteca Municipal “Castro Alves” recebeu, na última semana, cinco exemplares do livro “Acima de Tudo o Amor: Relatos” (Editora Gente, 256 p.), escrito pelo presidente do Hospital de Câncer de Barretos (HCB), Henrique Duarte Prata.

Produzido com patrocínio da Lei Rouanet e oferecido à Biblioteca pelo Instituto Sociocultural Hospital de Câncer de Barretos, o título reúne histórias de pacientes, funcionários, voluntários e investidores do HCB, que contam um pouco de sua trajetória e de como chegaram àquele que é um dos maiores centros de tratamento oncológico do país.

O livro é o segundo publicado por Prata, que também é autor de “Acima de Tudo o Amor: Como a fé e a solidariedade construíram o maior polo de referência nacional na luta contra o câncer” (Editora Gente, 208 p.). A obra relata os primeiros 50 anos da história do hospital por meio de fatos curiosos e de casos de solidariedade envolvendo pessoas conhecidas na mídia, como cantores, empresários e fazendeiros que, por meio de doações, ajudaram a manter o funcionamento do HCB.

Os exemplares de “Acima de Tudo o Amor: Relatos” recebidos pela Biblioteca Municipal estarão disponíveis para empréstimo e consulta do público a partir desta quarta-feira (08/02), após serem catalogados.

Sobre a Biblioteca Municipal “Castro Alves”

Localizada no segundo piso do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura de Votuporanga, a Biblioteca Municipal “Castro Alves” conta com amplo acervo de livros, audiolivros, livros em Braile, periódicos, DVDs, jogos e brinquedos.

O empréstimo de livros é gratuito e aberto a toda comunidade votuporanguense. Para retirar algum título, basta que o cidadão faça um cadastro no local, tendo em mãos um documento original com foto e comprovante de endereço (conta de água ou luz).

A Biblioteca atende ao público de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 21h. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9670.

Serviço:

Biblioteca Municipal “Castro Alves”

Atendimento: terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, sábados e domingos, das 15h às 21h

Endereço: Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” – Parque da Cultura de Votuporanga – Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Jardim Alvorada

Telefone: (17) 3405-9670