Ligação clandestina: Saev se compromete a identificar irregularidade e tomar providência

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Um vídeo postado no Facebook por uma moradora de Votuporanga mostra a situação que fica a Rua Vitorio Albarello, no final do bairro das Paineiras, próximo ao acesso à Rodovia Péricles Belini, quando chove. Segundo a moradora, a rede de esgoto não suporta o volume de água e transborda, espalhando dejetos.

Comentários de munícipes cobram providência da administração. O Diário procurou a Saev Ambiental que, por meio de nota, informa que o vídeo comprova uma irregularidade, infelizmente, encontrada em alguns locais da cidade, que é a ligação clandestina de canalização de águas de chuva das casas até a rede de esgoto.

“A consequência desta ação é o transbordamento de tampas de emissário de esgoto que só ocorre em dias com maior volume de chuva e quem sofre com isso, lamentavelmente, é a população. A Saev Ambiental vai tentar identificar onde originou a irregularidade para tomar as devidas providências”, garante a autarquia, em nota.

Para denunciar situações como esta os moradores podem entrar em contato com a Saev Ambiental, pelo telefone (17) 3405-9195, que acionará a fiscalização para comprovação e as medidas cabíveis.