Medida Judicial: Homem doente é despejado de residência: ‘Estou na rua’

Danilo Liévana de Camargo:-

José Herculano de 60 anos, morador na rua Guararapes, 433, bairro São Cosme e Damião foi despejado da casa onde residia no começo da tarde de ontem. A medida judicial foi concedida pela Justiça a um Ferro Velho que fica na avenida Nasser Marão, onde Herculano trabalha há 3 anos.

Herculano, que além de ser funcionário da empresa, residia no imóvel que fica nos fundos, entretanto aguardava uma liminar na Justiça, para que pudesse ficar na casa até abril, prazo para voltar a receber o auxílio doença, cortado pelo INSS, já que a empresa alegou ao órgão que ele não trabalha mais nela.

Herculano conta que recebeu o benefício até quando a empresa exigiu que ele voltasse ao trabalho. Como não voltou, a empresa determinou a baixa de sua Carteira de Trabalho e providenciou um Esbulho junto à Justiça Cível, ordem que foi cumprida em apenas 5 dias (ontem).

Neste prazo ele ainda tentou por meio da advogada Claudia Andrade uma Liminar para que seu caso fosse analisado com mais clareza. Ocorre que, segundo informou Claudia, o juiz de Direito Rodrigo Ferreira da Rocha, que concedeu a Ordem de Despejo, atualmente se encontra sob licença e somente ele poderá anula-la, daqui a 25 ou 30 dias, “O juiz que se encontra no lugar do Rodrigo não quis mudar a ordem do colega”, disse a advogada.

Herculano ontem estava inconformado com a Ordem de Despejo, já que não tem pra onde ir. A Ordem Judicial foi cumprida por um Oficial e por motivos de segurança, também por uma equipe da Polícia Militar que estava sob o comando da Tenente Sarah, que acompanhou o carregamento. Os móveis e utensílios de José Herculano ainda não tinham destino certo, segundo disse o motorista do caminhão da própria empresa que entrou com a ação.

Durante o despejo, Herculano disse que iria escolher entre as Praças São Bento ou Santa Luzia para passar a viver. “Não tenho parentes, nem ninguém para me abrigar. Estou na rua”.

Adilson José de Souza, o “Dircinho” que acompanhava no local a Ordem Judicial, disse que entrou na tarde de ontem em contato com a secretaria de Assistência Social para pedir auxílio a Herculano, mas não foi atendido. “Disseram que o secretário estava numa reunião com entidades assistenciais e que não poderia atender”.

Entenda o caso

A trajetória de José Herculano começa no dia 4 de novembro de 2015, quando presenciou seu colega de trabalho morrer, quando uma garra (mão de ferro) que estava sendo içada por um trator, escapou e caiu sobre seu corpo. A vítima, Paulo Batista de Assis, de 49 anos, era funcionário do mesmo Ferro Velho em que trabalha Herculano.

Na época do acidente, este Diário publicou a matéria e segundo foi noticiado, a vítima ainda poucos minutos depois ainda apresentava batimentos cardíacos, mas não resistiu e faleceu.

Naquele dia, conta José Herculano, “eu acompanhava o Paulo no trabalho de carregamento e na hora do acidente tentei chegar perto e fui tirado do local por um encarregado. Ele ainda estava vivo, eu queria ajuda-lo, mas fui impedido, fui empurrado do local e ainda apanhei e fiquei sem alguns dentes. Eles não me queriam por perto”, explica Herculano.

José Herculano após o acidente que vitimou o colega, segundo seus vizinhos, ficou muito abalado e logo foi afastado do trabalho por motivos de saúde. Na época começou a tomar remédios controlados. “Ele nunca fez mal a ninguém, mas a gente sabe que anda pela rua falando sozinho e vive enfiado dentro daquela casa e só se alimenta de alfaces que planta no local. Ele ficou doente da cabeça após perder o colega”.

Claudia Andrade advogada de Herculano disse que correm dois processos na Justiça, uma na Cível e outra na área Trabalhista. “As duas Justiças não sabem o que esta acontecendo, enquanto uma julga uma ação de despejo em 5 dias; na esfera Trabalhista tentamos reverter a situação de Herculano de que ele não nunca poderia ter sido mandado enquanto se encontrava afastado do trabalho com o auxilio doença. Essa demissão é nula. A Justiça Cível não compreende a Trabalhista e vice versa”, reclama a advogada.

O outro lado

O encarregado do Ferro Velho em Votuporanga não quis se manifestar sobre o caso e disse que a única pessoa que poderia falar seria o dono da empresa que mora em Rio Preto. A reportagem entrou em contato com o diretor da empresa -Ireno Bim- e ele disse que o Sr. Herculano já não trabalhava mais na empresa e que por diversas vezes foi convidado para que desocupasse o imóvel, com a intenção de que a empresa, como benefício, empreste a casa a outro funcionário. “Eu evitei muito ter que tomar essa decisão do despejo, não é uma atitude fácil de tomar, mas como ele não saiu, achei justo que outro funcionário vá morar na casa”, explicou. Sobre a situação do Herculano se encontrar doente e ter sido demitido mesmo recebendo o benefício do Auxílio Doença, Ireno preferiu não se manifestar a respeito.

LEG: Empresa que emprega o funcionário e emprestava o imóvel entrou com um Esbulho na Justiça Cível; Herculano disse que iria morar numa praça

Danilo Liévana De Camargo