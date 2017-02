Preocupação Ambiental: Oba! firma parceria com empresa sustentável

Durante os quatro dias de festa isso passa despercebido, mas você já parou para pensar a quantidade de lixo gerado em um grande festival e qual o destino desse lixo? Pensando nisso, a organização do Oba Festival fechou parceria com a empresa Greenhub – assessoria de sustentabilidade e certificação.

A Greenhub traz importantes ações de sustentabilidade, promovendo o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em todos os dias de evento, beneficiando cooperativas de reciclagem locais e destinando corretamente todos os resíduos gerados.

Em seus oito anos de vida, a empresa esteve presente em mais de 90 eventos, atingindo 2,0 milhões de pessoas, tendo recolhido mais de 800 toneladas de materiais recicláveis, beneficiando mais de 1.500 Agentes Ambientais de cooperativas de reciclagem de todo o Brasil.

Durante o evento, esta parceira fornecerá lixeiras para os materiais recicláveis e não-recicláveis, além de cuidar da separação e da destinação final dos materiais produzidos. Fique atento e contribua com a sustentabilidade. Seja também nosso parceiro nesta causa!