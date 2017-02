Projeto dá descontos de 50% para jovens

Carteirinha pretende assegurar o acesso à cultura e à mobilidade a pessoas de baixa renda que têm entre 15 e 29 anos

MAÍRA PETRUZ

Os jovens entre 15 e 29 anos já podem garantir os benefícios da Identidade Jovem, projeto do governo que dá desconto de 50% na compra de ingressos para shows, apresentações de teatro, passagens interestaduais, entre outros. O aplicativo foi apresentado ontem, na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga, pelo assistente voluntário da Secretaria Nacional da Juventude, Fabrício Mendes, um dos responsáveis pela iniciativa.

A convite do vereador Marcelo Coienca, Fabrício fez uso da Tribuna Livre para falar sobre a ID Jovem e explicar alguns pontos principais do projeto. “O aplicativo foi lançado dia seis de dezembro, em Brasília […] A ID Jovem traz a solução a uma necessidade antiga que visa atender cultura e educação. A gente sabe que hoje nós falamos para todos os jovens do brasil. Não existe mais partidarismo, cada um sabe a responsabilidade e o peso que carregam das escolhas que fazem em nome dos eleitores”, afirmou.

O projeto foi idealizado pensando em amenizar a situação desses jovens, e pode ser feito por àqueles que possuem até dois salários mínimos de renda. “Com essas informações os jovens vão até a Caixa Econômica Federal vai levar os documentos necessários, fazer o registro e a partir de então, sai de lá com um aplicativo no celular, ou seja, não tem mais a necessidade de fazer carteirinha. A pessoa vai sair da Caixa com o aplicativo no celular e então ela passa a ter desconto de 50% nas casas de shows, eventos e nas passagens interestaduais”, explicou Fabrício.

Para o assistente, essa medida é necessária para que, desta forma, os jovens possam passar a ter um “calor humano” maior para as relações. “O processo da ID Jovem vai beneficiar as pessoas informadas e capacitadas regularmente na Caixa. O cartão virtual será gerado em um aplicativo e o programa vai beneficiar a comunidade carente e estudantil do país”.

Projeto

O programa Identidade Jovem, lançado pelo Governo Federal, é uma medida nova para disponibilizar a meia-entrada a jovens de baixa renda que têm entre 15 e 29 anos. A nova carteirinha pretende assegurar o acesso à cultura ao território e à mobilidade.

A ID Jovem é virtual. Para poder ter uma carteirinha Identidade Jovem, é preciso baixar o aplicativo ou solicitar a emissão no site da Caixa Econômica Federal.

Com ela, o jovem terá direito a usufruir da meia-entrada no teatro, cinema, shows, museus, jogos de futebol e todos os outros programas artísticos, culturais e esportivos. Além disso, poderá reservar duas vagas gratuitamente e duas com desconto de 50% em passagens de ônibus interestaduais ou em barcas e trens. A emissão da Identidade Jovem é gratuita. O governo espera que ela beneficie 15,8 milhões de brasileiros. Para poder pedi-la é preciso, além de estar dentro da faixa etária, é preciso comprovar renda mensal familiar de até dois salários mínimos.