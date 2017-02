Restituição: Receita Federal disponibiliza lote para consulta

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

A partir das 9h desta quarta-feira (8/2), a Receita Federal disponibilizará para consulta o lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, contemplando as restituições residuais, referentes aos exercícios de 2008 a 2016.

De acordo com a Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto, que abrange 72 municípios, incluído Votuporanga, 913 contribuintes serão contemplados, num total de R$1.649.027,02.

O crédito bancário será depositado no dia 15 de fevereiro. O contribuinte poderá acompanhar o processamento da declaração e verificar possíveis pendências (Malha Fiscal) no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o Receitafone 146. Após análise, se for o caso, poderá retificar sua Declaração.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.