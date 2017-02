Após reclamação: Secretaria rebate vereador sobre questão dos pombos

MAÍRA PETRUZ:-

Dois dias após a declaração, a Secretaria Municipal de Saúde rebateu as acusações feitas pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso na tribuna, durante a sessão ordinária da última segunda-feira. O edil, em sua fala, questionou o fato de que a criação de galinhas é proibida por lei no município, mas o número de pombos, que também transmitem doenças, tem aumentado.

Questionada pela reportagem na última terça-feira, a assessoria de imprensa da pasta relatou ontem que realiza, sim, por meio do Setor de Controle de Endemias e Zoonoses, ações de orientação aos moradores sobre a maneira correta de afugentar os pombos para que não permaneçam no local.

As equipes do Setor são responsáveis por promover visitas e orientações ao reclamante quanto ao controle do aparecimento dos pombos em área urbana, dentre elas, mudanças na estrutura do espaço, telamento de ar-condicionado, proteção nos parapeitos de janelas, utilizando medidas que não agridam o meio ambiente.

Além da vistoria e avaliação nos espaços solicitados por moradores, o Secez disponibiliza panfletos de orientação para trabalhos educativos em escolas, igrejas, clubes de serviços associações de bairros, entre outros. O vereador, autor da denúncia, também citou este panfleto e criticou a falta de divulgação do mesmo por parte da pasta.