Associação Beneficente: ‘Bezerra de Menezes’ comemora 39 anos de existência

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Fevereiro é o mês de aniversário da Associação Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. No último dia 2, a entidade comemorou 39 anos de existência e promove nas próximas semanas uma programação especial de palestras e atividades.

Nesta quinta-feira, Pedro Bonilha, de Jales, fala sobre os ensinamentos de Jesus, a partir das 20h. No domingo, é a vez de Elizabeth do Espirito Santo Cestario, e na terça (14/2), Maria Tereza, ambas do Centro Espírita Emmanuel, de Votuporanga.

Já no dia 16, Heloisa Pires vem diretamente de São Paulo para ministrar a doutrina. Dia 19, o casal que mora atualmente em São José do Rio Preto, Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues e a esposa Andrea, trazem para Votuporanga uma palestra musical. Para encerrar o mês de aniversário, dia 23 tem Izaias Claro, da cidade de Osvaldo Cruz, para falar na tribuna. Neste dia, provavelmente, haverá a apresentação dos grupos de Evangelização Infantil da casa.

Associação

A Associação Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes nasceu no dia 2 de fevereiro de 1978. Atende famílias, crianças e adolescentes, entregando dezenas de cestas básicas mensais e emergenciais, além de pão e leite a quase 100 famílias. Diariamente, a entidade distribui pratos de sopa para pessoas carentes, sendo que a refeição é a única para muitas das famílias.

Os serviços são mantidos por meio de doações e promoções, visto que não possuem ajuda de órgãos públicos. A entidade é distribuída por cozinha, pátio, lavanderia, salas de cursos diários, livraria, biblioteca e uma horta, na qual cultivam verduras e legumes. Também contam com a casa espírita, local que realizam palestras, distribuição de passes e evangelização.

Campanhas

A entidade realiza diversas campanhas no decorrer do ano no propósito de reunir verba para as atividades realizadas. Almoços beneficentes, torta de frango com catupiry e a campanha de enxovais de bebê são algumas.

Cursos

A Associação oferece cursos gratuitos para os atendidos, que são ministrados, na sua maioria, por voluntários. Para a inscrição é necessário RG, comprovante de residência e estar acompanhado por um responsável caso seja menor de idade.

Os cursos oferecidos são: informática; orientação para gestantes; musicalização; bordado de hardanger e crivos; pintura em tecidos; e bordado livre.