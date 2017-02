Chineses fazem proposta alucinante por Borja

O futebol chinês cresceu como obstáculo entre Palmeiras e Míguel Borja. E os asiáticos parecem dispostos a contar com seus gols a qualquer custo. Para isso, fizeram proposta alucinante pelo artilheiro, em torno de US$ 28 milhões (perto de R$ 88 milhões). Desde o fim de semana o campeão brasileiro não teve novo contato com dirigentes do Atlético Nacional de Medellín, com os quais retomaram conversas há poucos dias.

O artilheiro assumidamente deseja atuar no Palmeiras, mas os chineses se propõem a pagar aproximadamente seis vezes mais, algo acima dos R$ 2 milhões mensais. Dirigentes do campeão da Libertadores discutem o futuro de Borja. Obviamente preferem vendê-lo para a Ásia, pois faturariam muito mais, contudo, esbarram na preferência do atleta.

O clube interessado no goleador seria Shenzhen FC, nono colocado da China League One, a segunda divisão, informa o companheiro Joza Novalis. Lá atua o nigeriano Chinedu Obasi, ex-Schalke 04 e Hoffenheim. Os outros estrangeiros que passaram por lá são desconhecidos, como o esloveno Rakovič, o brasileiro naturalizado honconguês Paulinho Robspierry, o jamaicano Deshorn Brown e o japonês Takashi Rakuyama. Há um colombiano, Harold Preciado, 22 anos, vendido recentemente pelo Deportivo Cali.

O mais conhecido é o técnico Sven-Göran Eriksson, sueco que comandou Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City, Leicester e as seleções da Inglaterra e do México. Desde 2013 ele está na China e o Shenzhen é seu terceiro clube por lá. Pouco sedutor do ponto de vista profissional para Borja, mas os dólares são pesados.

A situação é complexa porque o Atlético Nacional adquiriu 70% dos direitos em 2016, ficando 30% com o Cortuluá, ex-clube do homem-gol da seleção cafetera. Na realidade esse percentual seria de um ex-dirigente do pequeno time da Colômbia. Além de um acordo entre essas partes, cartolas do Atlético Nacional estariam divergindo sobre a venda. Os favoráveis ao negócio com o Palmeiras desejando US$ 13 milhões pelos seus 70%, cifras que o clube paulista não está disposto a alcançar.

Entre os dirigentes do time de Medellín, há quem não aprove a venda aos palmeirenses por se tratar de um pesado reforço a um possível rival no continente. Isso esbarraria no projeto do clube, que pretende seguir entre os maiorais da América do Sul. Os defensores de tal tese alegam que o clube não deveria precisar desse dinheiro no momento.

Contudo, há uma contradição. Só em 2017 o Atlético vendeu Alejandro Guerra ao próprio Palmeiras e Orlando Berrío ao Flamengo, após negociar Jonathan Copete com o Santos, ainda no ano passado. Além disso, também em 2016 Alexander Mejía voltou ao futebol mexicano (León), Sebastián Pérez foi ao Boca Juniors, Víctor Ibarbo cedido ao Panathinaikos, Marlos Moreno vendido ao Manchester City e Davinson Sánchez ao Ajax.

Está evidente o perfil do Verdolaga e fica claro que Borja sairá. Resta saber se pesará mais a preferência pelo Palmeiras ou a sedução dos dólares chineses.