Cia do Bicho realiza brechó solidário

Mariana Biork

A ONG Cia do Bicho realiza neste sábado, 11 de fevereiro, mais uma edição do seu já tradicional brechó solidário em prol dos animais carentes de Votuporanga. A ação será realizada das 10h às 16h, em frente ao Centro Educacional Sesi, localizado na rua São Paulo, 1020, bairro São João. O objetivo é angariar recursos para a manutenção do Lar Cia do Bicho.

Serão comercializados roupas, calçados e acessórios em excelente estado de conservação, com preços que se iniciam a R$ 1,00. Todo o dinheiro arrecadado será utilizado para ajudar nas despesas e dívidas da ONG, que realiza trabalho em Votuporanga, resgatando, tratando e disponibilizando animais para adoção.

No local, a ONG também estará recebendo doações de rações e produtos de limpeza. Nas doações de ração Special Dog carne adultos ou Magnus e ração pra gatos castrados, a pessoa que ajudar ainda concorrerá a uma Colônia Desodorante Feminina Eliana Cristal da Jequiti. “Nós precisamos muito de ajuda para conseguirmos continuar cuidando dos mais de 100 animais resgatados e tantos outros que tratamos na rua”, explica a protetora Arlete Lira, presidente da ONG.