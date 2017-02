Corregedoria apura suposta negligência de escrivão

Policial civil teria ofendido uma moradora que tentava denunciar um crime de maus tratos aos animais

MAÍRA PETRUZ

A corregedoria de São José do Rio Preto irá investigar o suposto caso do escrivão da Polícia Civil de Votuporanga que teria ofendido uma moradora que tentava denunciar um crime de maus tratos aos animais. A denúncia foi feita na noite da última segunda-feira, na tribuna, pelo vereador Chandelly, após o mesmo ter sido procurado pela moradora.

Segundo o edil, a mulher em questão procurou a Central de Flagrantes com imagens de uma câmera de segurança que havia flagrado um indivíduo abandonando alguns filhos de gato. Chandelly afirmou que a mulher, ao procurar a polícia para registrar a ocorrência, ouviu do escrivão que o ato não se tratava de um crime e que não iria lavrar o boletim. Além disso, ela conta que o homem fez chacota da situação e disse para que ela fritasse os animais, pois “é gostoso”.

O mesmo escrivão teria também ofendido o vereador, que é conhecido por lutar pela causa animal, o chamando de “picareta” e insinuando que ele e outros protetores de animais roubam dinheiro da causa.

Indignado, o vereador Ali Wanssa, que é também delegado de polícia, disse que esse servidor em questão não poderia ter cometido esse tipo de ação. “Ele não pode fazer juízo de valor. Não sei quem é, mas vamos apurar”, disse.

Investigação

A reportagem entrou em contato com o delegado da seccional, Elizio Ferreira, que afirmou ter ciência do caso e já estar tomando as devidas providências. “O Chandelly já foi ouvido, junto com a mulher e o escrivão. O caso já foi encaminhado para a corregedoria, que está apurando mais claramente a situação”, afirmou.

O delegado disse, porém, que o escrivão nega ter dito qualquer uma das coisas que foi relatada pela vítima. “Ele disse que não sabe por que ela colocou isso no jornal”, relatou Elizio.

Se caso corregedoria comprovar a veracidade da denúncia, o escrivão receberá as devidas punições.