De rãs, árvores e vendedores

Orlando Ribeiro*:-

Existem várias maneiras para se viver. Com coragem ou com medo, com simpatia ou carranca, com amor ou indiferença. O fato é que nenhuma pessoa pode nos ensinar a viver; isso, só o Tempo pode fazer. O Tempo e suas circunstâncias. Certa vez, uma rã entrou num buraquinho no meio de uma estrada lamacenta, e não mais conseguiu sair. Ela fez tudo que podia para sair e nada e, por mais que tentasse, não movia um palmo sequer dentro daquele buraco. Desesperados, seus amigos também foram tentar ajudar e nada conseguiram, indo embora desanimados. A noite estava chegando, e parecia mesmo que o final da rã seria a morte. No dia seguinte, seus amigos voltaram para vê-la, mas não a viram por ali. Só muito mais tarde foram encontrá-la, saltitante, à beira de um lago. “O que aconteceu?” eles perguntaram. “Como você conseguiu sair? Que milagre foi esse?” Ela respondeu: “Nada de milagre… Um caminhão veio e eu TIVE que sair. O caminhão estava vindo e eu TINHA que sair… Se eu não saísse…”

Ou seja, a necessidade é a mãe da possibilidade. Quando as coisas ruins acontecem, só temos dois caminhos: compreendê-las como degraus necessários para nossa evolução ou achar que é o fim e o que nos resta é o fracasso. O que queremos ser diante da vida? Esta pergunta é a que deve mover a nossa existência. Nos jardins do reino, estava acontecendo algo estranho. Algumas árvores estavam morrendo, entre elas o carvalho, o pinheiro e a parreira. O rei então quis saber o que ocorria e o carvalho disse que era infeliz e desejava morrer porque nunca poderia ser tão alto quanto o garboso pinheiro. Já o pinheiro murchava a cada dia mais, porque sentia que jamais poderia dar uvas como a parreira. E muito entristecida estava a parreira, porque também não poderia, todo ano, desabrochar como a roseira. Entretanto, a poucos passos dali, o rei deparou-se com um pezinho de amor-perfeito. E a planta estava florida, viva e feliz. O rei perguntou: “Você é uma planta realmente maravilhosa. Neste jardim, todas as árvores estão descontentes e tristes, menos você. Que milagre é esse? Conte-me, porque tenho que saber”. Então o amor-perfeito disse, sorrindo: “Eu simplesmente aceitei e assumi que quando o rei me plantou, não queria nada além de um amor-perfeito. Se o rei quisesse ter um carvalho, uma parreira ou uma roseira, as teria plantado no meu lugar, mas não, ele queria ter um pé de amor-perfeito. Então pensei: Vou ser o melhor amor-perfeito que o rei jamais teve. Não posso ser outra coisa a não ser eu mesma. E estou feliz assim.”

Nossa existência pode estar sendo boa ou má, isso depende de como a estamos vendo. Numa aldeia, havia uma senhora vendedora de bolinhas de arroz, que vivia chorando, chovesse ou fizesse sol. Um dia, o velho sábio do povoado lhe perguntou: – Sempre que passo, não importa o clima que está fazendo, vejo a senhora chorando. Por que isso acontece? E a velhinha respondeu: Tenho dois filhos, o mais velho faz delicadas sandálias e o caçula fabrica guarda-chuvas. Quando faz sol, penso que ninguém comprará guarda-chuva de meu filho, e ele e sua família vão passar necessidades. Quando chove, penso no outro filho que faz sandálias, e que ninguém vai comprá-las. Então ele também vai ter dificuldade para sustentar sua família. O sábio sorriu e disse: – Mas… a senhora deveria ver as coisas de outra forma. Nos dias de sol, seu filho mais velho vendará muitas sandálias, e isso é muito bom! E quando chover, o caçula venderá centenas de guarda-chuvas, e isso também é muito bom! Desde então, chovendo ou fazendo sol, quem passa pela aldeia vai encontrar a velhinha vendedora de bolinhos sorrindo e feliz.

Orlando Ribeiro

