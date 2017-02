Farpas: Líder e ex-líder de governo trocam acusações na tribuna

MAÍRA PETRUZ:-

O clima voltou a esquentar na Câmara Municipal de Votuporanga. De um lado o líder de governo da gestão de Junior Marão, Silvio Carvalho, do outro, o atual líder de governo da gestão João Dado, o vereador Hery Kattwinkel.

No centro da discussão estão vários fatores, dentre eles, a indignação do vereador tucano sobre um termo utilizado por Dado para justificar a mudança em alguns cargos na Secretaria de Educação. No projeto, o prefeito cita que algumas “anomalias” devem ser modificadas.

Na tribuna, o edil afirmou que, apesar de ter votado favorável à medida, não concorda com o termo escolhido. Silvão, porém, cometeu um equívoco ao dizer que o ex-deputado havia dito que esses funcionários seriam uma “doença maligna” na administração.

Silvio Carvalho continuou seu discurso dizendo que, há pouco tempo, disse a Marão que “não dou dois meses para estarem falando mal da sua administração” e que aconselhou o ex-prefeito a não deixar dinheiro em caixa, para que não fosse criticado por deixar alguma obra para trás.

“Hoje o líder do prefeito já disse que uma ‘herança maldita’ foi recebida da administração passada. Eu disse para o Juninho: ‘faça tudo que puder fazer com o dinheiro que tem em caixa para fazer’ […] Estranhei que eu não vi nenhuma cidade da região deixar dinheiro em caixa sem ser Votuporanga”, disse.

O vereador também criticou a postura de Hery na questão das vagas em creches, tão defendidas anteriormente pelo mesmo, antes dele assumir seu mandato na casa, já que o edil é advogado e foi o responsável por várias causas desta natureza. “O próprio líder do prefeito é o que mais falava da questão das creches, que não ia ter funcionário para lidar, agora votar projeto para a contratação […] Não é por nada, não que seja uma má administração, é que querendo ou não, eu tenho experiência, acompanhei todos os prefeitos nos últimos 16 anos e que nós sempre tivemos reclamação”, afirmou Silvão.

Rebateu

Logo na sequência, o líder de governo foi à tribuna, onde rebateu as acusações de Silvão. Hery classificou o discurso do vereador tucano como “imaturo” e disse que o mesmo talvez esteja com “problemas auriculares”, já que retratou dois termos de maneira errônea durante sua fala.

“Talvez ele devesse procurar no dicionário, pois doença maligna é algo mau, injusto, gravoso, anomalia é apenas algo fora do comum. Comum que pode ser mal ou bom, simplesmente fora do comum. Simples assim. O prefeito usou o termo ‘anomalia’ para retirar excessos que haviam na gestão do seu prefeito, vereador Silvão, que manteve por muito tempo. O partido que vocês ocupam, por 16 anos, é o responsável, sim, por essas anomalias. O prefeito João Dado, que não tem rabo preso com ninguém, retirou certas anomalias. Um governo se faz para todos e não para uma minoria”, protestou Hery na tribuna.

Quanto ao termo “herança maldita”, ele negou tê-lo usado em qualquer uma de suas falas. “Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que vocês pensam que entendem. E por muitas vezes falei, o prefeito João Dado usou anomalia e eu disse excessos. Quando eu disse que herdamos algumas coisas da gestão passada, eu não disse maldita. Então, temos que pontuar e ser cortês, corretos e justos nessa tribuna. Aqui não é microfone para fazer palanque político, é microfone para falar, trabalhar para as pessoas. Não para falar mal disso e daquilo e fazer campanha. Falar coisas que não existem. Eu sou homem de assumir o que falo na tribuna”, disse.

O vereador encerrou sua fala afirmando que “é líder de governo, pois recebeu esse convite e aceitou, pois a administração atual governa para pessoas”, mas, se um dia ele achar que a mesma não honra com esse compromisso, deixará o cargo.