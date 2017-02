Final de Semana: Liquidação promete movimentar o Riopreto Shopping 

O Riopreto Shopping traz mais uma edição de sua tradicional mega liquidação “Imperdíveis” sexta, sábado e domingo (dias 10, 11 e 12). Segundo o departamento de Marketing, esta estratégia atrai o consumidor por oferecer descontos e condições especiais em um curto período, com ótimas opções de compras, já que será possível comprar roupas, calçados e acessórios da atual coleção de inverno por preços especiais.

Em sua décima quarta edição, a ação tem adesão da maioria das lojas do centro de compras. Os descontos chegam a até 80% e envolvem diferentes segmentos do Riopreto Shopping: moda, informática, brinquedos, calçados e acessórios, cosméticos, alimentação, artigos para a casa, viagens e construção.

Para os lojistas, ações desse tipo ajudam a aquecer as vendas e colaboram para mostrar aos consumidores que é possível comprar peças de verão por preços especiais. A expectativa do departamento Comercial do Riopreto Shopping é aumentar em até 40% o fluxo de clientes nestes dias de promoção em relação aos dias comuns de consumo devido a inaugurações de novas lojas e eventos. As crianças podem participar do Riopreto Shopping Kids, no sábado, das 14h às 18h, da Contação de Histórias na Saraiva, às 15h também no sábado, e do Acampamento no domingo das 14h às 20h com oficinas e diversão. Na Praça 3 de Eventos, as crianças também podem se divertir com as opções da World Games.

As mídias sociais do centro de compras mostrarão a todo momento detalhes das ofertas das lojas participantes como tipos de desconto, formas de pagamentos, entre outros.