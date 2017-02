Operação Eficiência: Eike, Cabral e mais 10 são indiciados pela PF

A Polícia Federal concluiu o inquérito da Operação Eficiência, deflagrada pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros no último dia 26 e indiciou o empresário Eike Batista e o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB). Além deles, outras 10 pessoas foram indiciadas na investigação que apura autoria e materialidade pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva, além de organização criminosa.

Também foram indiciados o irmão do ex-governador, Mauricio Cabral, e a ex-mulher do peemedebista, Susana Neves.

O relatório conclusivo do inquérito foi encaminhado à Justiça Federal, juntamente com todo o material produzido no decorrer das investigações.