Polêmica: Prefeitura rebate moradores do Vida Nova

Administração pública garante que realizou trabalho de orientação com esses mutuários, que reclamam da falta de informações para executar melhorias

Fernanda Ribeiro Ishikawa

Uma polêmica envolvendo moradores do Residencial Vida Nova Votuporanga movimentou as redes sociais nesta semana. Os mutuários se reuniram para reclamar da falta de orientação para execução de melhorias nas unidades entregues recentemente pela Prefeitura e Construtora Pacaembu, e utilizaram os grupos de discussões para disseminar o assunto.

“O que aconteceu foi um descaso. A casa não foi um presente, nós compramos. Pagamos, não saiu de graça! Assim que tivemos a oportunidade, nós iniciamos as benfeitorias. O problema é que existe uma lei municipal que não autoriza a colocação de portões que abrem para o lado de fora da casa. Só que essa Prefeitura que autua os proprietários de residências com portões irregulares é a mesma que aprovou a metragem dos terrenos oferecidos pela construtora, que não possuem espaço nem para guardar o carro da gente na garagem. Além disso, temos nove metros de frente. Como é que vamos colocar um portão de correr? É fisicamente impossível!”, afirma um morador que preferiu não se identificar. “Por enquanto, quero preservar meu nome, por medo de sofrer algum tipo de represália”.

Por meio de nota, a Prefeitura de Votuporanga rebate as acusações, reforçando que “já havia realizado um trabalho de orientação com esses moradores para informá-los da necessidade de buscar profissionais especializados na orientação técnica de qualquer ampliação ou reforma que eles tivessem interesse em executar”.

Outro mutuário que procurou o Diário afirmou que gastou quase dois mil reais em um portão que terá que remover. “Sabemos que lei é lei. O problema é que se não pode abrir o portão para fora, também não tem espaço para abrir do lado de dentro! Tinham que ter anunciado assim: ‘vendemos casas sem a possibilidade de construir garagem’”.

Na Web

Nas redes sociais, os comentários são muitos. Uns mais acalorados, outros reclamando do prejuízo; alguns até falaram em multas, o que a administração desmentiu prontamente: a “Prefeitura afirma que não aplicou qualquer multa aos moradores do Residencial Vida Nova Votuporanga. O que ocorreu foi um trabalho de fiscalização onde foram emitidas notificações para que sejam cumpridas as normas determinadas por legislações vigentes nos âmbitos federal e municipal”.

Solução

“Neste residencial, cada lote tem um tamanho; não é padronizado. O nível de calçada também está irregular, pois se eu quiser entrar de carro na minha futura garagem, terei que construir uma rampa íngreme, o que prejudicará – e muito – a vida dos deficientes”, mencionou um morador, que emendou: “Na verdade, esse residencial foi feito às pressas, para que o ex-prefeito entregasse antes de seu mandato terminar. O ônus disso ficou para os mutuários, que nem garagem podem construir, já que a metragem não permite”.

Na noite de ontem, inclusive, os moradores realizaram uma reunião com uma grande maioria de mutuários para definir se entrariam na Justiça para resolver a situação. “Nós queremos uma solução”.

Reportagem de janeiro

Cabe ressaltar que o Diário, no início do ano, publicou uma reportagem a respeito das obras, em especial, do Residencial Vida Nova, alertando sobre a importância de procurar a Prefeitura para aprovação dos projetos de reformas.

“Para estes casos, é necessário protocolar projeto de engenharia junto à Prefeitura, que analisará todos os critérios, com base nas determinações do Código de Obras e Plano Diretor do Município. A intenção é preservar a qualidade e segurança de moradia dos cidadãos que residem no imóvel”.

Segundo o Poder Público, “no projeto são avaliados, por exemplo, área permeável, iluminação, ventilação e qualidade da construção, entre outras coisas. Após aprovação, feita pela Secretaria de Planejamento, é emitido um alvará com validade por dois anos autorizando o proprietário a executar o que consta no projeto aprovado”.

*****

VIDA NOVA

Prefeitura e Construtora devem se reunir para tratar do assunto

Fernanda Ribeiro Ishikawa

A Prefeitura de Votuporanga informa que o assunto será tema de reunião entre a Secretaria de Planejamento, a empresa responsável pelo empreendimento e o prefeito João Dado nos próximos dias.

“A Prefeitura reforça ainda que todas as informações estão disponíveis a qualquer cidadão que procurar a Administração. O contato pode ser feito por intermédio da Central de Atendimento que funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 15h, no Paço Municipal que fica na Rua Pará, 3227. O telefone para esclarecimento de dúvidas é o 3405-9700, ramais 9757, 9746 ou 9712”.

Nota da construtora

Também por meio de nota solicitada pelo Diário, a construtora Pacaembu, através de sua assessoria de imprensa, assegura que o “Residencial Vida Nova Votuporanga foi construído de acordo com os projetos aprovados pelos órgãos públicos competentes e respeitando os recuos determinados pela legislação do município”.

Segundo a empresa, “no Manual do Proprietário, documento entregue aos moradores junto com o contrato de compra, há orientações para qualquer modificação e reforma do imóvel. Cabe à Prefeitura Municipal orientar, analisar e aprovar os projetos de ampliação apresentados pelos profissionais contratados pelos proprietários”.