Pontilhão/ Av. Wilson Foz: Reunião será realizada para analisar possibilidade de melhorias

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

A falta de acessibilidade do pontilhão da Avenida Wilson Foz foi alvo de reclamações por parte de integrantes de um grupo de discussão de Votuporanga. Os munícipes criticaram o empreendimento, bem como o órgão fiscalizador.

“Obra mal feita, descaso com o idoso e com o deficiente físico, uma verdadeira (c*) dá a impressão de que não teve quem vistoriou”, reclamou um internauta.

Num primeiro contato, a Prefeitura de Votuporanga negou a responsabilidade pela melhoria da acessibilidade, atribuindo o serviço ao Departamento de Estradas de Rodagem.

Por meio de nota, o DER informou ao Diário que a responsabilidade da manutenção e outros serviços complementares no referido viaduto é de responsabilidade da Prefeitura do Município de Votuporanga. “Esse dispositivo se trata de um Viaduto de Passagem, ou seja, que não tem função rodoviária. A passagem se dá sobre a rodovia e não tem acesso direto à mesma. Portanto serve para disciplinar o tráfego local”.

Segundo o DER, o viaduto estava incluído como parte das obras de duplicação e melhorias da SP-320, Rodovia Euclides da Cunha, cujas obras foram concluídas em maio de 2014. E foi construído de acordo com o projeto executivo, sendo que as defensas metálicas instaladas servem para dar maior segurança, disciplinar a passagem de pedestres, com a finalidade de impedi-los de cruzar a via marginal próxima ao Viaduto, que deve ser acessada mais para o meio do quarteirão. “Para isso, é necessário que a conclusão da calçada seja feita pela administração municipal de Votuporanga também”.

Novamente procurada pelo Diário, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, se limitou a dizer que “tomou conhecimento desta situação e já programou uma reunião com o prefeito João Dado para analisar o que poderá ser feito no local para melhorar a acessibilidade”.