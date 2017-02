Ponto de vista: A.C. de Camargo

Mas já foi dada a largada, tão cedo assim? Esta é a impressão que ficou depois do embate entre os vereadores Silvio Carvalho e Dr. Hery no transcorrer da terceira sessão ordinária do ano da Câmara Municipal de Votuporanga. O motivo causador da troca de farpas tem muito a ver com a inescondível indisposição que cerca o relacionamento entre duas das principais lideranças da cidade, o prefeito João Dado e o deputado estadual Carlão Pignatari.

Beijinho, beijinho…

Não é de hoje que os dois se estranham, vários episódios do cotidiano da política local demonstram isso. O mais recente é o que envolveu o lançamento da pré-candidatura do jovem empresário tucano Helton Borges a prefeito nos primórdios da eleição do ano passado.

Pau, pau…

A intenção dos integrantes do grupo que cerca Carlão foi então muito clara a de demonstrar que a candidatura de Dado era rejeitada por eles. Houve, porém, um revertério na situação pouco tempo depois porque o prefeito Júnior Marão assumiu o papel de bombeiro e conseguiu eliminar as chamas acertando uma mudança de rumo: Dado acabou sendo aceito candidato com apoio do tucanato por inteiro.

Primeiros sinais

O acontecido segunda-feira passada na Câmara mostra que naquela época houve apenas uma espécie de trégua, até porque os dois protagonistas em cena têm suas posições muito bem marcadas. Silvão é ligadíssimo ao deputado, carne e unha como se costuma dizer, enquanto que o novato Dr. Hery é o líder do prefeito na casa legislativa, portanto pessoa da confiança de João Dado.

O futuro

Se essas posições vão permanecer ou se haverá um esfriamento nos embates daqui para frente, só o futuro mesmo para mostrar como será. Silvão é um vereador experiente, de vários mandatos, é normalmente comedido, mas eleva o tom de suas falas quando cutucado, não deixa nada sem resposta.

Bom de combate

Apesar de jovem, estreante na vida política, o Dr. Hery é advogado, tem capacidade para elaborar suas colocações. Como disse um colega seu de vereança a este colunista na terça-feira, “ele é bom de tribuna”. O jeito, diante disso, é esperar pelo que pode acontecer daqui para frente.

Coisa & Tal

O vereador Fábio Marcondes, de Rio Preto, corre o sério risco de perder o mandato por iniciativa do Ministério Público Eleitoral. Ele está sendo processado sob a acusação de compra de votos. Mas não é que, mesmo assim, foi escolhido para presidir a Comissão de Constituição e Justiça daquela casa de lei, na última terça-feira? Isso é que é solidariedade.

Entre aspas

Do vereador Meidão segunda-feira na Câmara sobre sua proposta de liberar a criação de galinhas em quintais como forma de combater os escorpiões:

– Galinha não pode, pombo pode?

Hoje na história

No dia 9 de fevereiro de 1919 era efetuado o primeiro voo comercial de avião entre Paris e Londres. Em 1964, morria o radialista e compositor (Aquarela do Brasil) Ary Barroso. Em 1983 morria o sambista Blecaute. Em 1997 morria o ex-ministro do Planejamento Mário Henrique Simonsen. Em 1997 morria o ex-presidente do Corinthians, Vicente Matheus. No dia 10 de fevereiro de 1912 morria o Barão de Rio Branco, diplomata e empresário. Em 1939 morria o Papa Pio XI. Em 1980 era lançado no Colégio Sion em São Paulo o manifesto de fundação do PT – Partido dos Trabalhadores. Comemora-se hoje o Dia do Atleta Profissional.