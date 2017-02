Primeiro Piso: Centro de Cultura e Turismo recebe exposição de máscaras

Da Redação:-

Entrando no clima do carnaval, o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” da Prefeitura de Votuporanga recebe a exposição “Máscaras na História”.

A mostra, iniciada ontem, tem como objetivo apresentar ao público o resultado de um trabalho conjunto entre o artista plástico Gustavo Rapassi e a professora Vilma Aparecida Corrêa de Sales, da Escola Estadual “Sarah Arnoldi Barbosa” (SAB).

Ao longo do ano de 2015, Vilma desenvolveu junto aos alunos dos 6°s e 7°s anos a disciplina eletiva “As Máscaras das Antigas Civilizações Entram em Cena”, utilizando como ferramenta de auxílio educativo a representação de máscaras confeccionadas em papietagem, produzidas em parceria com Rapassi.

A exposição, que também contempla trabalhos individuais do artista plástico, segue até o dia 5 de março, no primeiro piso do Centro de Cultura e Turismo, com entrada gratuita e livre para todos os públicos.

O local fica aberto à visitação de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 21h.

Serviço:

Exposição “Máscaras na História”

Local: Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” (Parque da Cultura – Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Jardim Alvorada).

Visitação: terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, sábados e domingos, das 15h às 21h. Até o dia 5 de março.

Telefone: (17) 3405-9670