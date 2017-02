Rápidas da Política

Não é só em Votuporanga que os vereadores de primeira legislatura têm causado polêmica. Em Araraquara, por exemplo, a vereadora Thainara Faria (PT) está esquentando os debates, por se recusar a participar do “rodízio” para ler um trecho da Bíblia na abertura das sessões, como determina o regimento interno da casa. Embora se diga católica praticante, a vereadora, que também é estudante de Direito, invoca a laicidade do Estado, afirmando que não se pode impor uma religião comum, quando os vereadores representam espíritas, umbandistas, evangélicos, budistas, enfim, todas as vertentes religiosas.

“E se ao invés de chamarmos o vereador para ler um trecho da Bíblia, a gente chamasse um vereador para vir aqui e encarnar um caboclo e falar a palavra de outras religiões?”, pergunta Thainara. A parlamentar, que é também a mulher mais jovem (22 anos) e a primeira negra a ocupar uma cadeira na Câmara de Araraquara, foi mais além e sugeriu aos outros 17 vereadores a ampliação deste “leque espiritual”, indicado que, além da Bíblia Católica, se faça a leitura de outros livros sagrados, como o Evangelho Segundo o Espiritismo, o Alcorão e até mesmo textos sobre o ateísmo, para representar aqueles que não professam nenhuma religião. Ela conclui dizendo que o “princípio religioso que sigo tem que ser para Thainara Faria pessoa. Já a vereadora tem que representar o povo; eu não posso colocar meus interesses particulares e pessoais de religião no ambiente político, isso é um erro”, justifica. Em Votuporanga, também foi instituído no regimento interno a leitura de textos da Bíblia na abertura dos trabalhos do Legislativo.

Em Santa Fé do Sul, o presidente da Peixe-SP e da comissão organizadora do 8º Aquishow/2017, Emerson Esteves, confirmou que a palestra inaugural do evento será do atual Secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim. O Aquishow, considerado o maior evento no segmento de peixes, pesca e pescados, será realizada nos dias 30, 31 de maio e 1 de junho, na estância turística de Santa Fé.

Arnaldo Jardim abordará os avanços da aquicultura e pesca no estado de São Paulo, e deverá estar acompanhado do chefe da Embrapa Pesca e Aquicultura do Estado de Tocantins, Carlos Magno Campos da Rocha, e Altemir Gregolin, que foi ministro da Pesca e Aquicultura entre 3 de abril de 2006 até 1 de janeiro de 2011. Esteves adiantou que já estão confirmadas a participação de grandes empresas do setor do estado de São Paulo e no Brasil e a comissão já se mostra satisfeita com o interesse de dos empresários e revela uma expectativa de sucesso.

O prefeito de Potirendaba, Flávio Alves, eleito recentemente presidente da AMA – Associação dos Municípios da Araraquarense, em sucessão de Antonio Carlos Macarrão, foi recebido pelo deputado estadual Itamar Borges, na Assembleia Legislativa. De acordo com o parlamentar, a visita serviu para que Flávio pudesse expor seus projetos frente à entidade que congrega 120 municípios da região noroeste paulista. “Me coloquei à disposição do Flávio que têm grandes responsabilidades à frente da entidade e também do município”, postou Itamar em uma rede social.

Com as propostas que estão em discussão em Brasília, em breve a aposentadoria será um sonho para o reles mortal brasileiro. A não ser que ele consiga eleger-se deputado; neste caso, o sonho virará uma doce e preciosa realidade. Assim foi para o deputado Manuel Rosa Neca (PR-RJ), que chegou à Câmara como suplente, em janeiro de 2013. Cinco meses mais tarde, Neca ingressou no plano de previdência dos congressistas e após completado apenas dois anos de mandato como deputado federal, graças à uma combinação de fatores, hoje é um feliz aposentado, recebendo dos cofres do Estado a nada desprezível remuneração de R$8,6 mil. Ao contrário do projeto de reforma da Previdência tão veementemente defendido pelo Governo, o Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC), conta com regras bem mais brandas e flexíveis.

Veja o caso também do conhecido ex-deputado paulista Junji Abe, detentor de uma aposentadoria de R$ 23 mil mensais. Graças às permissivas regras do plano Junji Abe, que exerceu o cargo de deputado federal por apenas quatro anos, entre 2011 e 2015, conseguiu esta proeza. Em janeiro de 2015, teve aprovadas pela Câmara a averbação de seus mandatos de deputado estadual, vereador e prefeito de Mogi das Cruzes que somavam 20 anos de exercício desses cargos. O valor da averbação ficou em R$ 1,4 milhão. Em junho daquele ano, conseguiu ainda o aproveitamento de 12 anos de contribuições ao INSS. Fechou 24 anos de mandatos e assegurou uma aposentadoria de R$ R$ 23 mil.