Rede Estadual: Educação abre curso de formação inédito

Os servidores da rede estadual de ensino de São Paulo iniciam o ano letivo de 2017 com a oportunidade de participar de uma formação inédita. A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado (EFAP) abre no dia 14 de fevereiro as inscrições para o curso “Introdução à Gestão Democrática e Participativa: diálogos e inclusão educacional”. Serão oferecidas 3.200 vagas a serem preenchidas por adesão.

O objetivo da ação é contribuir no desenvolvimento de competências e habilidades do alunado, bem como introduzir as bases e os princípios orientadores para que os funcionários da Educação possam garantir uma atuação cada vez mais próxima dos Grêmios Estudantis, Conselhos Escolares e Associações de Pais e Mestres (APM).

O curso é EAD – ensino a distância, com carga total de 40 horas. O cronograma, dividido em quatro módulos, abordará temas como: princípios teóricos e legais da gestão democrática; diálogo como instrumento de transformação social; e a participação de fato. As inscrições se encerram no dia 22 de fevereiro e o curso terá início em 13 de março. Para maiores informações, consulte o site da EFAP.