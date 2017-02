Reivindicações: Presidente dos Correios recebe prefeito e vereadores 

O presidente dos Correios, Guilherme Campos, recebeu na última terça-feira (7/2) o prefeito de Votuporanga, João Dado, acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, e dos vereadores Daniel Davi e o líder de governo Hery Kattwinkel que apresentaram pedidos de adequação dos serviços prestados pela empresa na cidade no sentido de expandir o atendimento dos carteiros para novos bairros e ampliar a segurança nos postos do Centro e da Zona Norte.

No mesmo momento da reunião, o presidente determinou que os pedidos fossem prontamente avaliados e atendidos.

Dado explicou que ao longo da campanha política recebeu inúmeras reclamações de moradores afirmando não ter o atendimento de carteiros em seus bairros. “Assim que assumimos a prefeitura, solicitei ao secretário de Desenvolvimento Econômico um levantamento sobre essa situação”.

Segundo o Secretário, foi detectado que com o crescimento da cidade diversos bairros estavam sem a cobertura dos Correios, tais como Jardim Roma, Carobeiras, Residenciais Belo Horizonte I e II, Jardim Eulália, entre outros.

O assunto também foi tema de uma indicação feita no último dia 23 de janeiro na Câmara de Vereadores pelo vereador Hery solicitando à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) a criação do Código de Endereçamento Postal (CEP) para os bairros Jd. Boa Vista II, Parque Cidade Jardim e Residencial Vida Nova. “Como representantes do povo nesta Casa de Leis, buscamos representar e trabalhar para que os anseios da comunidade sejam atendidos”.

De acordo com o levantamento feito pela Prefeitura, atualmente, 15 mil pessoas têm dificuldades em receber as correspondências enviadas pelos Correios, por causa da falta de carteiros que atendam aos novos bairros.

“É um pedido que precisa ser atendido prontamente, tendo em vista os transtornos que causam aos moradores”, observou o vereador Daniel Davi.

O mesmo assunto foi apresentado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho na última segunda-feira (6/2) ao ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Cassab.

Agilidade na solução

Durante a reunião com o prefeito João Dado e vereadores, o presidente dos Correios, Guilherme Campos, entrou em contato com o diretor regional dos Correios em Bauru, responsável por Votuporanga, Wilson Abadio de Oliveira, e solicitou providências. “Sensível à essa necessidade, ele falou diretamente com o diretor responsável pelo interior paulista que irá nos receber numa reunião marcada para a próxima semana em Rio Preto. Ficamos contentes com o retorno imediato do presidente e estamos confiantes de que a empresa irá atender nosso pedido o mais breve possível”, explicou o prefeito.

Os pedidos feitos pela delegação de Votuporanga têm apoio da gerente da unidade local, Elaine Miron Bocchi, que esteve no gabinete do prefeito na última sexta-feira (3/2) acompanhada do gerente regional de vendas, Rubens Antonio de Cláudio, e da gerente de contas, responsável pelo atendimento à Prefeitura, Jubelina Chaves.