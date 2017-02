SAEV Ambiental: Câmara aprova serviço de poda gratuíta

MAÍRA PETRUZ:-

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou a padronização das podas de árvore que, a partir de agora serão feitas pela Saev Ambiental, de maneira gratuita. O projeto, aprovado por unanimidade, autoriza que a municipalidade assume a responsabilidade da poda de árvores plantadas nos passeios públicos da cidade.

Conforme foi relatado pelo superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti, com a aprovação da medida, a mesma está cumprindo sua atribuição de cuidar do meio ambiente e zelar pela qualidade de vida da população.

No projeto consta que as podas que se fizerem necessárias fora deste cronograma seguirão escala por ordem de solicitação e urgência de cada situação. A intenção é fazer com que o serviço percorra toda a cidade duas vezes por ano. Fora deste período, os moradores podem executá-lo de forma independente, por exemplo, contratando podadores, desde que sejam obedecidas as normas de padronização.

Educação

Também, durante a votação da pauta, foi aprovado o projeto que autoriza a criação de cargos efetivos de Professor de Educação Básica I – PEB I, além de cargos de provimento efetivo de Supervisor de Ensino na classe de Suporte Pedagógico.

Conforme foi relatado pelo líder de governo na casa, Hery Kattwinkel, com a reestruturação, houve a necessidade de preencher vagas, portanto, será necessário efetuar contratação de 32 profissionais. O edital deve ser publicado em breve.

No projeto consta que os cargos de PEB I e de Supervisor de Ensino destinam-se a suprir as necessidades das escolas municipais e da Secretaria Municipal de Educação, além da reserva técnica absolutamente necessária para que não haja solução de continuidade quando da inauguração ou ampliação de novas unidades educacionais. O impacto orçamentário para o exercício de 2017 será na ordem de R$1.555.210,77.

Título de Cidadão

Os edis também aprovaram a concessão de Título de Cidadão Votuporanguense a Jorge Augusto Seba. O arquiteto é natural de Catanduva, mas desde os dois anos mora em Votuporanga. Atualmente, Seba está à frente da pasta de Planejamento da prefeitura.

Associação Comercial

Os edis aprovaram também o projeto de lei 12/2017, de autoria do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, que inclui a ACV – Associação Comercial de Votuporanga na lista de entidades que devem concordar para a realização de feiras, feirões e eventos assemelhados na cidade.

Antes, apenas o Sindicato do Comércio Varejista e Sindicato dos Empregados do Comércio de Votuporanga deveriam conceder essa anuência.

Desde 2016, a ACV busca fortalecer a participação exclusiva de comerciantes de Votuporanga em feiras e feirões realizados na cidade. Em reunião promovida em novembro do ano passado, a Associação conversou com representantes das entidades beneficentes e esclareceu a necessidade de dar preferência aos lojistas votuporanguenses, que contribuem diariamente com as atividades desenvolvidas por elas e geram empregos e rendas no município.