Semana da Diversidade acontece em julho

Evento organizado pela Associação Liberdade de Amar visa oferecer informação e combater os preconceitos acerca do que é identidade de gênero

Mariana Biork

A questão dos gêneros e sexualidade é vista como polêmica pelos olhos de alguns, estranha pelos olhos de outros e como inaceitável pela visão de algumas pessoas. Mas também como algo perfeitamente normal para quem compreende que o que caracteriza uma pessoa como homem ou mulher vai além do órgão sexual que ela porta.

Com o objetivo de oferecer informação e combater os preconceitos acerca do que é identidade de gênero, Votuporanga recebe, entre os dias 17 e 30 de julho, a 1ª Semana da Diversidade de Votuporanga, ação que tem o intuito de trazer informação à população sobre identidade de gênero e orientação sexual da comunidade LGBTI. O evento é liderado pela Associação Liberdade de Amar de Votuporanga, com o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

O evento será realizado no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, sempre das 19h30 á 21h30. A programação conta com palestras, rodas de conversa e exibição de documentário. Todas as atividades são gratuitas e abertas a toda a população.

Ministrarão palestra no 1ª Semana da Diversidade de Votuporanga Amara Moira, travesti doutoranda em teoria literária, feminista, militante dos direitos de LGBTs e de prostitutas, que falará sobre o tema “Identidade de Gênero” e o militante Tom Shake, que discursará sobre “Empregabilidade TRANS” no primeiro dia do evento, 27 de julho.

Já no dia 28, será a vez de Douglas Matricarde palestrar sobre “Conceitos de Diversidades Sexual”, abordando temas importantes, como lei, empregabilidade e meio escolar para o público LGBTI. No mesmo dia, também será apresentado um documentário que aborda histórias reais de LGBTIs de Votuporanga e região.

O encerramento será realizado no dia 30 de julho, na Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”, às 15h, com apresentações que pretendem dar visibilidade a população LGBTI, expondo sua cultura e a incluindo na sociedade. A grade de apresentações ainda está em andamento.