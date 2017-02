Sesc traz Flávia Saraiva à Rio Preto neste domingo

Mariana Biork:-

A ginasta Flávia Saraiva, destaque das Olimpíadas Rio 2016, estará em São José do Rio Preto neste domingo, dia 12 de fevereiro. O evento faz parte da programação do Sesc Verão, desenvolvido pelo Sesc Rio preto, que tem oferecido diversas atividades esportivas e visitas de atletas, como alguns jogadores da Geração de Prata do vôlei brasileiro.

Ela encontra o público a partir das 14h, no Ginásio de Esportes do Sesc. Durante o encontro, a ginasta conversará com o público presente e contará sua trajetória na ginástica e participa de uma vivência da modalidade com os presentes. A atividade é gratuita.

Com apenas 1,38 metros e 34,5 quilos, a pequena Flávia Saraiva é um dos grandes destaques da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. Flavinha, como é chamada por suas companheiras de seleção, participou da sua primeira Olimpíada no Rio 2016, e logo na sua estreia foi 5º lugar na trave olímpica, se igualando à Daiane dos Santos como melhor posição de uma brasileira em Olimpíadas.

A promissora jovem de apenas 17 anos conquistou uma medalha de bronze por equipes e o bronze individual geral no Pan-Americano 2015. Fato que não ocorria com uma brasileira havia 12 anos. Flávia Saraiva conquistou desde então inúmeras medalhas em etapas de Copa do Mundo.

A carismática Flavinha deu um show nas Olimpíadas do Rio 2016 na trave na classificatória. Com a maior nota de partida das brasileiras, a jovem de 16 anos também teve a melhor execução e garantiu a nota 15,133. O resultado deixou a atleta na liderança do aparelho e surpreendeu até mesmo a ginasta Simone Biles, que levou as mãos à frente da boca. Ela já tinha saído sorridente da área de competição e distribuindo tchauzinhos.

APRESENTAÇÃO E VIVÊNCIA

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Com Flávia Saraiva, ginasta.

A atleta da seleção brasileira, sensação dos Jogos Rio 2016, participa desse encontro com o público.

Dia 12, domingo, das 14h às 17h.

Ginásio de Esportes. 200 vagas.

Grátis.