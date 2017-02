UNIFEV: Grupo Sorrisoterapeutas está com inscrições abertas

O Grupo Sorrisoterapeutas da Unifev está com as inscrições abertas para os interessados em integrar a equipe de palhaços do Centro Universitário de Votuporanga. A capacitação, destinada à recepção dos novos participantes, bem como à integração do grupo, acontecerá no dia 11 de março, nos períodos da manhã e da tarde, na Academia Unifev (Campus Centro).

A extensão, aberta à comunidade e a todos os alunos da Instituição, tem o objetivo de capacitar os futuros profissionais, mediante técnicas que promovam o vínculo positivo com os assistidos pelo projeto.

Os interessados devem se inscrever até o dia 1º de março, na Central de Relacionamento da UNIFEV. Estudantes ainda têm a opção online, via Portal. O valor do investimento é de R$ 20.

O Sorrisoterapeutas atua em diversas unidades de saúde do município. O objetivo do grupo é humanizar a experiência da dor, do sofrimento e da perda, por meio do bom humor entre os atendidos, seus familiares e a equipe envolvida.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990 ou pelo e-mail: gruposorrisoterapeutas@gmail.com.