Balanço Financeiro: Dívida da Prefeitura de Fernandópolis soma mais de R$ 52 milhões

O prefeito de Fernandópolis, André Pessuto, e seu secretariado reuniram-se na manhã de ontem com os vereadores em seu gabinete na Prefeitura e depois seguiram para uma coletiva de imprensa, para apresentar um balanço financeiro da administração municipal. Os resultados foram apurados com relação a 31 de dezembro de 2016 e demonstram uma dívida geral de R$52.520.659,87, segundo dados extraídos do sistema de contabilidade e que estão disponíveis ao Tribunal de Contas e no Portal da Transparência.

Este valor divide-se entre contas a pagar a curto e longo prazo; Do total, R$ 1.728.791,22 corresponde a dívidas da Secretaria Municipal de Recursos Humanos aos servidores. Destaque ainda para a conta de quase R$ 22 milhões com o IPREM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal), que deixa o município com o risco de perder o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) caso a conta não seja paga até o dia 16 deste mês, a não ser que o Ministério da Previdência Social permita o parcelamento do valor em 240 meses. Sem o “CRP”, a Prefeitura passa a ter dificuldades para receber alguns recursos dos governos Federal e Estadual.

Os dados foram apresentados na coletiva pelo prefeito André Pessuto, o vice Gustavo Pinato, o secretário da Fazenda, Sebastião Carlos Besteti e o consultor Gaspar da Costa, da empresa MetaPública, que presta serviços há mais de 10 anos à Fernandópolis. Pessuto iniciou a coletiva destacando que a reunião não era um ato político de agressão às administrações passadas, mas uma ação de esclarecimento a toda população da atual situação do município. “Acredito que todos os gestores que passaram por aqui tiveram boa fé e deixo a Prefeitura de portas abertas porque desejo contar com o apoio de todos os ex-prefeitos”, disse.

O chefe do Executivo explicou que só não decretou estado de calamidade financeira para não prejudicar ainda mais o município. “Com este decreto, cai o potencial da cidade, que fica também com dificuldades para comprar, entre outros problemas. Acredito na equipe que tenho e vamos fazer o possível para mudar a situação financeira da cidade”.

O secretário da Fazenda explicou que algumas medidas já foram tomadas para tentar melhorar a arrecadação. “Pretendemos reverter, mesmo que seja parcialmente, a situação. Estamos comprando o que é estritamente necessário; tentando buscar a recuperação do que está em dívida ativa, com a execução dos devedores, e avaliando a possibilidade de vender imóveis”, falou. Também está em estudo a realização de um Refis, que é o parcelamento das contas de contribuintes com a Administração Municipal.

O prefeito comentou ainda que, além das contas, precisa enfrentar uma série de dificuldades, como o sucateamento de máquinas e veículos do patrimônio público. “Todos os dias recebemos informações complicadas, como a informação de que 1.857 alunos não foram cadastrados no Censo Escolar e, por isso, não receberemos recursos do Governo Federal para o atendimento a essas crianças”.

“Nossa meta hoje é priorizar o pagamento do salário do servidor público e, com o que sobra, investimos em medicamento, tapa-buracos e outros serviços essenciais. A situação está muito complicada e precisamos do apoio da população”, finalizou Pessuto.