Banco ajudará São Paulo a pagar Pratto

O São Paulo não está sozinho para contratar Lucas Pratto. O clube vai contar com o apoio de um de seus patrocinadores, o Banco Intermedium. A negociação pode ser fechada nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, quando o advogado do Tricolor, Alexandre Pássaro, tem uma reunião com os representantes do jogador e dirigentes do Atlético-MG.

Apesar de ter vendido David Neres ao Ajax, da Holanda, por R$ 50 milhões, e estar perto de negociar Lyanco ao Atlético de Madri, da Espanha, por R$ 20 milhões, o São Paulo não vive um bom momento financeiro. Por isso, o clube vai fazer parte do pagamento ao Atlético-MG à vista e parcelar o restante. No caso de o Tricolor não ter condições de arcar com a sua dívida, o patrocinador paga os credores e abate o valor do contrato de patrocínio, que é de três anos. Vale se destacar que o Banco Intermedium faz parte do mesmo grupo que a MRV, que é patrocinadora há muito tempo do Atlético-MG.

Pratto é um sonho antigo do São Paulo. A ideia do clube é que ele seja apresentado oficialmente na partida deste domingo, no Morumbi, contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. Por não ter sido utilizado da maneira esperada na última temporada, o argentino está disposto a deixar o clube mineiro.

O técnico Rogério Ceni, por sua vez, já havia detectado a necessidade de se contratar um centroavante desde que começou a sua trabalhar na função, no início deste ano. Antes de Pratto, o clube tentou acertar com o paraguaio Cristian Colmán e o argentino Calleri. Por conta do fracasso nestas negociações, a diretoria adotou o silêncio como postura e não confirma de maneira oficial a transação com Pratto.