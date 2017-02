Cachepôs: Senac realiza aula aberta na Concha

Evento gratuito neste sábado inclui jardim sensorial e outras atividades; curso na unidade ensina técnicas para projetos paisagísticos

Da Redação

Neste sábado, dia 11, a Senac Votuporanga estará na Concha Acústica, das 9 às 13 horas, promovendo uma série de atividades gratuitas. A unidade vai montar um jardim sensorial, pelo qual os visitantes poderão experimentar sensações em um ambiente criado especialmente para a ação. No espaço, ao longo da manhã, acontecerão oficinas de cachepôs, ensinando a montar vasos decorados com cordas. Também serão expostos viveiros com espécies de plantas da fauna brasileira, abertos à visitação.

O evento será realizado com parceiros para oferecer à comunidade uma vivência diferente. “Nosso objetivo é divulgar como a composição paisagística provoca sensações de bem-estar e relaxamento, além de exibir plantas e mostrar como o paisagismo se insere em diferentes áreas, como a arte e a moda”, comenta Lara Comar Riva, agrônoma paisagista.

Para ela, o paisagismo é uma atividade de criação e de necessidade. A paisagista destaca que a área inclui o planejamento dos espaços e o uso de elementos arquitetônicos, indo muito além da escolha de espécies de plantas. “Afinal, para amenizar o cotidiano agitado, nada melhor do que áreas verdes, que precisam, cada vez mais, serem pensadas e valorizadas no cenário urbano”, pontua.

Os alunos do curso Radialista – setor locução farão intervenções na Concha Acústica, acompanhando a movimentação no local e convidando os pedestres para participarem das atividades. “Esta interdisciplinaridade que promovemos vai ajudar a criar um evento ainda mais completo, voltado à comunidade. Queremos mostrar nossos diferenciais, e as oficinas de cachepôs foram um grande sucesso no Casa Aberta 70 Anos, no final do ano passado. Agora vamos levar o Senac para o centro da cidade e promover uma manhã de atividades”, ressalta Eliane Baltazar Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

As empresas Kompedras, Viveiro de Mudas Parque Roselândia e Roseflora Viveiro de Mudas serão parceiras da ação.

Oportunidade

Voltado principalmente a profissionais e estudantes de arquitetura, design de interiores, agronomia, biologia e áreas relacionadas, além de profissionais que atuam em estabelecimentos que comercializam acessórios paisagísticos e interessados no assunto, o Senac Votuporanga oferece os cursos Paisagismo – técnicas e projeto, em março, eJardinagem, em junho.

O mercado de trabalho nas áreas de paisagismo e jardinagem tem crescido ao longo do tempo, porém, ainda há carência de profissionais devidamente preparados para esta demanda. “Para atuar no segmento é preciso possuir uma formação adequada que permita ao profissional desde elaborar a planta base e desenhar o projeto paisagístico até gerenciar a implantação de um projeto e realizar a manutenção”, afirma Lara.

As informações sobre os cursos, bolsas de estudos e descontos, assim como as inscrições, estão disponíveis pelo site www.sp.senac.br/votuporanga ou na própria unidade, que fica na Rua Guaporé, 3.221. O telefone para informações é o (17) 3426-6700.

Serviço:

Evento

Paisagismo – exposição e aula prática de cachepôs

Local: Concha Acústica

Data: sábado, 11/2/2017

Horário: das 9 às 13 horas

Cursos

Paisagismo – técnicas e projeto

Início: 8/3/2017 | Término: 12/6/2017

Aulas: às segundas, quartas e quintas-feiras, das 13 às 17 horas

Jardinagem

Início: 19/6/2017 | Término: 13/7/2017

Aulas: às segundas, quartas e quintas-feiras, das 8h às 11h