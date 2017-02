Conscientização: ACV firma parceria com CMPcD

Capacitações com comerciantes e comerciários da cidade terão objetivo de melhorar ainda mais o atendimento prestado às pessoas com deficiência

A ACV – Associação Comercial de Votuporanga deverá iniciar nos próximos dias, orientações e/ou capacitações com comerciantes e comerciários da cidade, com o objetivo de melhorar ainda mais o atendimento prestado às pessoas com deficiência. A necessidade dessa ação foi apresentada por membros do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência (CMPcD), em reunião promovida ontem (9/2), com o presidente da Associação, Celso Penha Vasconcelos.

“Por meio da parceria com o Conselho, conseguiremos desenvolver diversas ações que buscam conscientizar os comerciantes e os comerciários da importância da equipe estar preparada para atender pessoas com deficiência. A ACV sempre foi parceira destas causas”, explicou Celso.

A Associação Comercial também buscará viabilizar a divulgação de uma cartilha a ser criada pelo Conselho, com alguns esclarecimentos a respeito do tema. “Ficamos muito felizes com o fortalecimento desta parceria. Sobre a capacitação, por exemplo, já é um grande avanço”, comemorou a presidente do CMPcD, Cidinha Madrid.