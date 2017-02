Desenvolvimento Agrário: Lideranças se reúnem com secretário adjunto da Sead

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Lideranças votuporanguenses se reuniram, nesta semana, com o secretário adjunto da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), Jefferson Coriteac.

O prefeito João Dado estava acompanhado dos vereadores Edinalva Azevedo, Daniel David e Hery Kattwinkel, para solicitar a implantação de novos projetos do Ministério de Desenvolvimento Agrário para Votuporanga, além da ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos para que atenda a todas as entidades.

“A intenção é expandir o PPA e que o programa abranja as instituições do município. Enquanto líder de governo, eu pedi que é essencial que todas as entidades sejam valorizadas e recebam alimentos”, revela Hery à reportagem.

Segundo o vereador, o prefeito Dado também pediu uma atenção para Votuporanga e a implantação de outros programas do governo federal na cidade, “crescendo e desenvolvendo ainda mais”.

“Temos certeza que em breve novos programas serão implantados. Sabemos que o prefeito Joao Dado foi o precursor do programa de aquisição de alimentos para Votuporanga, por isso, estamos confiantes”, finaliza Hery.

LEG: Jefferson Coriteac, secretário adjunto da Sead, recebe o prefeito João Dado e os vereadores Hery, Daniel e Edinalva

FOTO: Paulo H. Carvalho/Ascom Sead